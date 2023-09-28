加速軌道上的長三角！滬寧沿江高鐵正式開通

不只福廈高鐵於28日開通，上海至南京之間的第四條鐵路通道－滬寧沿江高鐵也於同日正式開通。當日9時，滬寧沿江高鐵先發列車G7799次從武進站開往終點站上海虹橋站，也象徵長三角鐵路網及區域一體化發展將更加緊密。

綜合陸媒報導，中國鐵路上海局集團有限公司表示，滬寧沿江高鐵是長三角地區城際軌道交通網的「骨幹路線」。該鐵路路線起站自南京南站，途經江蘇省南京市、鎮江市、常州市、無錫市、蘇州市，而後在與滬蘇通鐵路交匯後共線，接入上海鐵路系統。

報導稱，滬寧沿江高鐵線路全長達279公里，設計時速為350公里。全線共設南京南、句容、金壇、武進、江陰、張家港、常熟、太倉等8座車站。其中，句容、金壇、武進、江陰站為本次新建的車站。

滬寧沿江高鐵在開通營運之後，南京南至張家港、常熟、太倉站間鐵路最短時間由大約2個半小時至3小時，縮短至1小時至1小時35分左右，加速兩地往返時間，替旅客節省大量的交通時間。

報導提到，在開通營運初期，鐵路部門安排過渡期列車開行方案，每日安排開立行動車組列車10對。其中，南京南至上海虹橋5對；南京南至上海1對；南京南至太倉3對；蕪湖至上海1對。

據悉，滬寧沿江高鐵是繼京滬鐵路、滬寧城際鐵路、京滬高鐵建成通車後，上海至南京間的第四條鐵路通道，也是上海至南京間投用的第二條城際鐵路。線路開通營運後，將進一步拉緊長三角城際軌道交通網，便利沿線民眾出行，可助力長江經濟帶建設和長三角一體化發展。

除了區位優勢得天獨厚，央視新聞指出，滬寧沿江高鐵上的「黑科技」也是層出不窮。報導以江陰站為例指出，在江陰智慧站房有核心「聰明大腦」，大螢幕上會顯示車站內的智慧空調系統。當人員或旅客越來越多，溫度會升高，這時系統會開始啟動，將溫度降到人體適宜溫度。

此外，報導說到，在江陰月月台上的智慧燈光系統，這套系統能夠非常敏銳地捕捉到光線條件，從而在列車進站前15分鐘以及列車駛出後10分鐘，出現逐漸從暗到亮再變暗的過程，讓車站整體更加節能環保。