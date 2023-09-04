快訊

節氣白露將至！ 這「四生肖」財氣滾滾、運勢如虹

王義川4點推論柯文哲妹將接竹市副市長 竹市府晚間發聲了

新疆天池現水怪？陸專家初判可能是浪花 官方展開調查

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
新疆天山天池異物游動視頻引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。圖取自瀟湘晨報
新疆天山天池異物游動視頻引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。圖取自瀟湘晨報

大陸一名遊客8月底在社交媒體上傳一段新疆天山天池異物游動視頻引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。紅星新聞報導，新疆天山天池管委會工作人員聯繫上了該遊客，並於前兩天已經展開了調查，但視頻看起來並不清晰，專業人士認為是波浪。

從網上視頻可看到，平靜水面泛起一段浪花，疑似有一隻細長的生物露出背脊，該物體看起來正在平靜的水面游動，速度較快，隨即在10多秒後消失不見。該視頻引發關注，短短幾天便有數百萬點閱量。

綜合陸媒報導，該名遊客描述，當時聽到水中傳來疑似魚類游動拍打水面的聲音，然後尋聲看到約200公尺外「有一長條形的不明物體，感覺可能有15公尺長」。

紅星新聞報導，天池管委會工作人員說「我們野保科的負責人也在看，因為那個視頻比較模糊，分辨不出它到底是什麼。」並表示這兩天有過調查。

工作人員稱，天山天池以前也出現過這種波浪引起的現象，但從未有過水怪一說。目前通過視頻分析，主要判斷還是浪花，到底是什麼引起（浪花），還有待進一步研究。

一位熟悉天山天池的李姓導遊通過紅星新聞表示，天山天池每年結冰前夕都會出現類似波浪，就遊客拍攝的視頻而言，她也認為只是水面泛起的浪花。

不過天池內存在生物，柳州晚報報導，有天池工作人員稱，天池已知的水生物有虹鱒魚等，其中長度超過1米的水生物，只有遊客和工作人員看到過，但都沒有留下清晰的照片和視頻。

此外，也有網友表示可能是羅哲鮭魚。資料顯示，哲羅鮭魚是一種極其珍貴的大型肉食性凶猛魚類，青年期體長1-2公尺，成年期體長2-5公尺，其中的老壽星「巨無霸」可長至10餘公尺，重達1-2噸。

公開資料顯示，天山天池位於新疆阜康縣境內的博格達峰下的半山腰，東距烏魯木齊110公里，海拔1980公尺，是一個湖面呈半月形天然的高山湖泊。天山天池是中國國家級風景名勝區、國家5A級景區。

新疆

延伸閱讀

營造統一輿論氛圍？ 左宗棠收復新疆 入教材

為遏制台獨？ 陸修訂教科書納入「左宗棠收復新疆」

華為新機搭海思晶片回歸 專家：拚年銷量重返1億台

一帶一路成跳板？傳陸於東南亞、非洲建海軍基地 專家：港口成補給地

相關新聞

裝甲車、迫擊砲出動！廣西高校軍訓引爭議 網：分明軍演

開學了，廣西大學生「硬核」軍訓引發網友熱議。軍事訓練內容不止站軍姿、跑步，亦有操作迫擊炮、火箭筒實彈射擊，出動裝甲戰車協...

中國教授「臥底」當外送員 賺得少又常受侮辱

中國一名大學教師近日發表自己當外送員一個月的體驗。他說，每小時收入人民幣10元（約新台幣44元）是常態，除了肉體辛苦，「...

瑞幸「醬香茅台」熱銷 厚奶由價值1.3億元茅台酒製成

大陸酒業巨頭貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」在4日上市，並在大陸消費市場激起一陣「酒咖」炫風。值得注意...

新疆天池現水怪？陸專家初判可能是浪花 官方展開調查

大陸一名遊客8月底在社交媒體上傳一段新疆天山天池異物游動視頻引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。紅星新聞報導，新疆天山...

曾生9崽 …熊貓「成功」死亡 網哀：「花花」沒媽了

成都大熊貓繁育研究基地在微博發布消息指出，雌性老年大熊貓「成功」9月3日在獸舍內死亡，終年23歲，約等同於人類70-80...

文創+解壓音頻…上海「600號月餅」又來了

上海「600號月餅」又來了，整盒都是文創，還有解壓音頻。宛平南路600號是上海市精神衛生中心徐匯院區的所在地，自2021...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦