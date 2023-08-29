河南南陽／天下第一衙 內鄉縣衙

大陸第一座衙門博物館「內鄉縣衙」，坐落在南陽市，是大陸保存最完好的清代縣級官署衙門。始建於元朝大德八年，因保存完整程度極為罕見，被專家譽為「神州大地絕無僅有的歷史標本」， 有「天下第一衙」、「北有故宮，南有縣衙、龍頭在北京，龍尾在內鄉。」美稱。

內鄉縣衙是中國古代的官署衙門，體現地方衙署坐北面南、左文右武、前衙後邸、監獄居南的傳統禮制。現存多屬清代建築，有院落1 8 進， 房舍2 8 0 餘間。整體建築群以北京故宮為藍本，比附太和、中和、寶和三大殿而建；又受清工部下派官員主持營建者浙江人章炳燾影響，融長江南北建築風格於一體。

「天下第一衙」內鄉縣衙圖／本報河南南陽傳真

縣衙嚴格按照清代衙署建築規制營建，自南向北主要有照壁、宣化坊、大門、儀門、吏、戶、禮、兵、刑、工六房，大堂、門房、屏門、二堂及兩廂、夫子院、穿廊、三堂及兩廂、東西花廳、東西庫房和後花園等。

位於整個建築群中心的「正堂」，是知縣公開審理案犯、舉行重大典禮之地。上懸「明鏡高懸」匾額，三尺公案擺放文房四寶、驚堂木、法令籤等審案用物。標誌性建築「宣化坊」，宣化即宣講教化， 舊時每月初一、十五，知縣要在宣化坊下宣講聖諭，教化百姓。縣衙根據縣誌編排大型實景演出「宣講聖諭」，被定為南陽市非物質文化遺產。