黑龍江尚志市66年來最強降雨 有村莊一度失聯3天

繼京津冀日前慘遭嚴重洪患肆虐，黑龍江、吉林等東北地區近日也出現強降雨，其中，哈爾濱五常市、尚志市受災最為嚴重，直接經濟損失較大。尚志市近日的強降雨更是該地1957年以來最大，五常市則因嚴重汛情造成部分山區通訊中斷，尚志市下轄的一面坡鎮九江村更一度失聯三天。

據香港文匯網報導，由於連日降雨不斷，導致河水暴漲，部分區域形成了「內澇」，部分地區因處低窪區而被雨水倒灌，不少民眾住家和車庫全被水淹。當地一位民眾就說，「我們在樓上看着不遠的地方一些兩三層的平房被淹得就露一個房蓋，小區門口大樹就露出一點點樹梢。」

還有參與救災的一面坡居民說，「水大的時候，蔬菜大棚都淹得只能看到頂了，雖然目前水開始消退，但他家附近仍被大水淹沒，還回不去」。

報導並引述尚志市居民稱，「住在九江村老家的父母3日中午發來的視頻（影片），給他看家裡的農田全都被淹了，當天下午他便和父母失去聯絡」。他說到，當水位上漲時，家人說村裡召集大家去地勢高的地方，但是「到了5日上午雖然通訊仍沒有恢復，但聽說交通恢復了，而且水已經在慢慢退了，我準備回去看看」。

報導稱，尚志市下的一面坡鎮發生災情後，停水、停電且通訊中斷，鎮黨委和九江村幹部召集九興屯和二道橋子屯村民疏散轉移至未受災的九江村主屯村部集中安置，由村裡統一安排吃住。

報導稱，「本輪尚志市強降雨疊加8月2日凌晨以來的降雨，為1957年以來最大，判斷已超過『百年一遇』級別，在雨情、汛情、風險、災害疊加下，情況異常複雜形勢嚴峻」。自2日零時起，尚志市已採取停課、停工、停產、停運、停業等「五停」措施，截至4日，全市共安置民眾8,415人。

此外，黑龍江省減災委於4日23時啟動省級「自然災害救助Ⅲ級響應」。同時，在4日21時，大陸國家減災委、應急管理部針對黑龍江嚴重暴雨洪澇災害，啟動「國家Ⅳ級救災應急響應」，派出工作組赴災區實地查看災情，協助受災民眾基本生活救助等工作。

另，尚志市應急管理局工作人員稱， 4日已將部份救援物資送至一面坡受災村莊，通訊也在陸續搶修中。尚志市商務局表示，第一時間已排查供水設施，透過消防車運送飲用水和瓶裝水，並合理調運相關物資。