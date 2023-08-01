北京連日暴雨 洪水吞車 2死

受颱風環流影響，北京連日暴雨陸續傳出災情，昨日相繼發布暴雨紅色預警、洪水紅色預警等多個警報。位於北京市中心西方的門頭溝區，多輛汽車被洪水沖走，並已發現兩人身亡。

北京市各區昨持續降雨，東城區部分路段水淹及腳踝。大陸氣象台、北京市氣象局也持續發布十餘年來罕見的暴雨紅色預警。

雨勢最大、引起山洪等災情，主要在北京門頭溝區與房山區，大陸水利部與氣象台昨晚聯合發布紅色山洪災害氣象預警，指出房山區、門頭溝區「山洪災害可能性很大」，兩區被列為紅色預警區。

受災傷亡方面，綜合陸媒消息，北京門頭溝區昨搶險巡查時，在河道中發現兩人，均已失去生命跡象。

另據北京廣播電視台「法治進行時」微博消息，門頭溝部分地區昨發生山洪，城區內有嚴重內澇，並有車輛被洪水沖走。目擊者稱，部分被沖走車輛內疑似還有人員。門頭溝區應急管理局的消息顯示，目前門頭溝區山區緊急轉移群眾約為五千人。

共軍武警北京總隊昨動員了兩千多名官兵趕赴房山區開展排水作業。而北京市防汛辦昨下午發布警訊表示，房山區大石河流域將出現「紅色預警標準洪水」，呼籲市民遠離河道，確保安全。此外，房山周口店鎮順心捷達集配站現場八十人被困，後獲得救援。

目前北京故宮等大多數博物館已臨時閉館，懷柔區與延慶區不少公車路線、地鐵都停駛。北京西站、北京豐台站部分火車班次也停運；北京首都機場也取消至少四十航班。

據北京日報援引官方統計，目前已知北京全市接到防汛突發情況共有十三起，包括十一起積水斷路，二起地質災害。具體傷亡數據仍在統計。