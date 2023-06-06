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超狂土豪整層42套房全部打通 樓上300戶居民嚇到腳軟

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

廣東肇慶四會市日前發生誇張事件，一名土豪狂掃一大樓第二層全部42套房，並打通整層樓牆面，嚇壞樓上300戶居民。事件在電視台播出後，受到官方重視，立即出面阻止。

廣東廣播電視台報導，該台接到肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」的居民投訴，稱該公寓二樓全層被一名土豪買下，土豪最近請工人動工拆牆、打斷樑柱，而為了方便裝修建築垃圾的運輸，工程隊伍甚至直接打穿了一樓的天花板。在拆除工程開始後，樓上居民家中的牆身已陸續出現裂痕。

目前涉事的二樓，整層約三分一的牆壁已被打通。

媒體現場查看，發現公寓二樓多面牆體被拆，樑柱部分裸露出鋼筋，估計二樓樓整層面積約1,800平方米，拆除面積已近三分之一。有「吾悅廣場悅公館」居民們表示擔憂，「這是11層的大樓，上面還住著300多戶...等他把這整個拆完以後，這裡一堵牆都沒有，就靠幾個柱子去支撐整個大樓，萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦？」

廣東電視台經居民得知，土豪業主打算將全層改建成娛樂場所。物管公司承認疏忽管理，強調已要求涉事業主提交住建部門的施工許可，但對方仍在「走流程」。管理人員強調，不知道該業主要打通全層，也不曉得拆牆大型機械設備如何進去二樓。

報導播出後，四會市住建局官方即時下發違章裝修整改告知單，責令施工現場停工整改，並派出專家對樓宇的損害情況進行勘察。

土豪 廣東 公寓

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