香港商場凶殺案／無業疑凶不認識2死者　買刀徘徊數分鐘下手

香港鑽石山荷里活廣場於6月2日傍晚發生謀殺案，2名女子遭1名男子用魚生刀捅死，39歲疑犯被當場制伏拘捕。事後多段案發片段廣泛流傳，震驚全港。案件交由東九龍總區重案組接手跟進，警方指疑凶有精神病紀錄，初步相信他與兩名死者互不相識，而行凶前不曾與兩人接觸。疑凶單獨進入商場後隨即購刀，徘徊數分鐘後向兩名女死者施襲，兩人身體多處刀傷，送院後不治。

東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，6月2日下午5時15分，警方接獲多名市民報案，指上址3樓發生襲擊案，警方接報後4分鐘到場，並制伏及拘捕39歲本地男子，身旁有一把12吋長染血長刀。

現場有2名分別22及26歲本地女傷者，身體有多處刀傷及大量出血，2傷者即時被送往聯合醫院搶救，惟在6月2日下午6時06分及6時47分先後證實死亡，醫生初步發現2死者身體有多處刀傷。警方調查後相信兩名死者為朋友關係。

東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）交代案情。（黃江奇攝）

警方在現場搜證後，發現被捕男子於6月2日下午5時單獨進入商場，隨即進入店舖購入行凶利刀，然後在商場內徘徊數分鐘，並在3樓向兩死者施襲，初步未見疑凶及死者有任何接觸。被捕男子無業，與家人同住，有精神病紀錄，需要定期覆診，警方相信他單獨犯案，沒有證據顯示他與兩死者認識。被捕人士及死者之間的關係，以及行凶動機為警方重點調查方向。

鍾麗詒指出，警方高度關注暴力案件，將循多角度調查，包括翻查現場閉路電視，以調查死者和疑凶的背景，案件交由東九龍總區重案組第一隊調查。

消息稱，疑凶患有妄想精神分裂症，有住院和暴力紀錄。

警方封鎖現場調查。（王譯揚攝）

延伸閱讀：

鑽石山荷里活廣場兇案｜目擊者指途人助擒疑兇：有人拎凳拍佢個頭

荷里活廣場兇案｜狂插兩死者數十下 染血兇刀彎曲變形遺現場

文章授權轉載自《香港01》