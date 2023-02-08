女兒隨口一句話…母千里快遞100多顆水餃 個個都採「獨立包裝」

大陸一位在外地工作的女子，和老家的父母聯繫時，隨口一句「想念家裡包的餃子了」，沒想到隔沒多久，就收到來自老家的包裹，裝著滿滿的餃子，每個都被用保鮮膜獨立包裹防沾黏，令她心酸又感動。故事引網友共鳴，直言「媽媽的愛從來不怕麻煩」。

根據陸媒《西部決策》報導，大陸一位明姓女子從湖北老家過完年後返回工作地浙江杭州，在和父母聯繫時，隨口說了句「想念家裡包的餃子了」，沒想到隔沒多久，就收到來自老家的快遞包裹，一打開，瞬間讓明女內心破防。

明姓女子表示，箱子裡裝著一百多顆水餃，每一顆都被用保鮮膜獨立包裹好，媽媽說是怕餃子沾黏，還說包得不好，叮嚀她收到後趕快冷凍起來。明女表示，完全沒料到自己隨口說的一句話，竟被媽媽放在心上，還這麼用心費工的包裝，估計花費在包裝的時間可能比包餃子的時間更長，讓兩位老人家這麼費心費力，令她感動又愧疚。

故事曝光，眾網友亦深受感動，紛紛留言「媽媽的愛都藏在細節裡」、「媽媽的愛從來不怕麻煩」、「兒行千里母擔憂」、「媽媽會記住娃娃們的每一句話」，也有人分享自己的經驗，「外婆也這樣做過，包的餃子怕路上化了，用煎餅撕成一塊塊的一個一個包起來」、「我媽媽每次給我寄的快遞，大蒜都幫我剝好」。還有網友建議之後可以採用水餃保鮮盒包裝，避免使用保鮮膜包裝過度，造成資源浪費。