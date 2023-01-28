影／航班飛行中「突顛簸下墜」全機尖叫 乘客嚇壞拍片錄遺言
中國國航由陝西西安飛往浙江溫州的CA8524航班周三（25日）在飛行期間出現顛簸的情況，引發廣泛關注。周五（27日），國航官微通報稱，事件是受氣流影響所致，無人受傷。
事發期間，有乘客將情況拍下。據乘客介紹，當時飛機下墜了一段時間，機翼更不斷晃動，導致他非常害怕，遂用手機錄了下，以防不測。最後，飛機平安落地。
事件引發廣泛關注，國航對此高度重視，迅速開展調查。經查，飛行期間，航班受到氣流影響，出現短時顛簸，機組和乘務組迅速按程序妥善處置，得到旅客積極配合，航班正常降落溫州龍灣機場，無人員受傷。國航指，公司將一如既往地做好安全運行和服務工作，並感謝廣大旅客對國航的關心和支持。
1月25日13时许，从陕西西安飞往浙江温州国航CA8524航班上，飞机在高空中剧烈颠簸。客舱内发出阵阵尖叫，机组人员不断安抚乘客。视频拍摄者介绍，当时飞机下坠了一段时间，机翼一直在晃动。自己非常害怕，用手机录了一段视频，以防不测，飞机最后平安落地。 pic.twitter.com/c8rzKxMPue— ly🇨🇳🇨🇳 (@yuanyuanLLL) 2023年1月27日
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文章授權轉載自《香港01》
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