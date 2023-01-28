影／航班飛行中「突顛簸下墜」全機尖叫 乘客嚇壞拍片錄遺言

中國國航由陝西西安飛往浙江溫州的CA8524航班周三（25日）在飛行期間出現顛簸的情況，引發廣泛關注。周五（27日），國航官微通報稱，事件是受氣流影響所致，無人受傷。

事發期間，有乘客將情況拍下。據乘客介紹，當時飛機下墜了一段時間，機翼更不斷晃動，導致他非常害怕，遂用手機錄了下，以防不測。最後，飛機平安落地。

事件引發廣泛關注，國航對此高度重視，迅速開展調查。經查，飛行期間，航班受到氣流影響，出現短時顛簸，機組和乘務組迅速按程序妥善處置，得到旅客積極配合，航班正常降落溫州龍灣機場，無人員受傷。國航指，公司將一如既往地做好安全運行和服務工作，並感謝廣大旅客對國航的關心和支持。

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文章授權轉載自《香港01》