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金門迎遊客 陸委會：大陸放人、遞件即可實現

中央社／ 台北1日電
陸委會。圖／聯合報系資料照
陸委會。圖／聯合報系資料照

國民黨立委陳玉珍今天在立法院內政委員會關注開放金門迎接中國大陸遊客一事；陸委會副主委李麗珍回應，去年已經宣布開放，只要大陸願意放客人前來、遞件申請即可實現。

立法院內政委員會今天邀請內政部、交通部、大陸委員會（陸委會）、財團法人海峽交流基金會（海基會）、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢。

陳玉珍質詢提到，對岸主動開了馬祖，等於是開了一個小小的縫，台灣可以更主動一些，不用說一定要等對岸同意開放，「我們可以主動說，宣布金門開放讓大陸來」。

李麗珍表示，去年金門已經開放了，去年有說9月底後，歡迎大陸放行客人來台灣；目前是開放的狀況，只要大陸願意送件、放人，前往金門旅遊就可以實現。

陳玉珍追問2月14日陸籍漁船在金廈海域翻覆後處理後續。法務部國際及兩岸法律司長孟玉梅回應，目前相關事證交給第三方專家鑑定中，由於鑑定牽涉複雜性，這不是地檢署可以要求時程的。

陳玉珍質詢海基會在2月14日陸籍漁船翻覆事件上，是否有與對岸溝通的管道。海基會副秘書長蔡孟君回應，有發函給海峽兩岸關係協會（海協會），不過海協會對於發函沒有給正式回覆。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。

規劃內容顯示，陸籍團客來台初期每天限額2000人次；依試辦金門、馬祖、澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行人數另計，不列入這2000人次計；從宣布日起，以1個月為準備期。

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