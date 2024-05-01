中國醫藥領域貪腐嚴重 已超過30名相關人士落馬
中國反貪腐不止，醫藥領域成為新的「重災區」。今年來至少已有30名醫藥領域人士被查，包含曾領導研發國藥疫苗的中國生物前董事長楊曉明。至少10個省啟動了針對醫藥領域的緊急巡查。
綜合中新社、新京報、香港01報導，過去1個多月以來，中國針對醫藥領域的反貪腐調查受到關注，落馬的人員包含醫院院長、衛健、藥監、醫保等醫藥系統官員。今年以來，醫藥領域被調查的人數至少有30人。
分析指出，隨著醫藥體制改革，醫藥反腐將成常態化，且監管更加聚焦關鍵部門與職務。從去年12月啟動第5輪大型醫院巡查開始，據不完全統計，至今至少已有10省分已針對當地醫藥系統進行緊急巡查。
這一波的調查不乏各地衛健委官員、知名人物，例如，中共廣東省紀委、省監委4月26日通報，廣東省衛生健康委前黨組書記、主任段宇飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。在段宇飛卸任後，繼任者朱宏也在去年11月涉嫌嚴重違紀違法，主動投案接受紀律審查和監察調查。
同日，中國全國人民代表大會常務委員會發布公告，在2020年武漢爆發COVID-19疫情時，帶領團隊率先並研發生產國藥滅活疫苗，獲評「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」的中國生物前董事長楊曉明，因涉嫌嚴重違紀違法，罷免其第14屆全國人大代表職務。
此外，根據統計，在中國五一長假前夕，中國各地陸續通報了情節不一的醫藥系統貪腐事件。
新疆通報了3起涉及醫療領域貪腐問題，包含違規收受禮品禮金、接受私人宴請與旅遊安排，以及其他嚴重違紀違法問題。均受到開除黨籍、公職處分，涉嫌犯罪問題則移送檢察機關依法審查起訴。
新疆、甘肅、陝西、西安、海南、天津等地也都有相關的通報，其中有人被控利用職權為醫療用品採購商、工程企業承攬專案提供便利，並從中非法收受財物，金額達人民幣1601萬元（約新台幣7200萬元）。
據公開資訊，中國國家衛健委去年8月發布「全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作」，同時偕同多個政府部門啟動了為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。
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