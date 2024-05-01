反擊陸網路攻擊 比利時議員對陸駭客組織提司法訴訟

法國廣播電台引述比利時媒體「7sur7」4月30日報導，比利時下議院委員會30就幾位議員遭受網絡攻擊一事，要求議會將此事提交法院，對一個名為「APT31」的中國大陸駭客組織提起司法訴訟。

據西班牙通訊社艾菲社報導，比利時共有5位政治人物遭到中國駭客的攻擊，包括比利時前首相伏思達（Guy Verhofstadt）。

其中三名受到攻擊的議員科格拉蒂（Samuel Cogolati）、范荷芙（Els Van Hoof）和達勒曼（Georges Dallemagne），於30日向下議院議長蒂利厄（Eliane Tillieux）提出這項要求。

范荷芙曾在去年10月率團訪台，他於4月26日受訪時表示，收到美國聯邦調查局（FBI）報告，發現中國間諜在2021年駭入他的筆電。

受到網路攻擊的5名政治人物來自不同黨派，共通點是皆為關注中國人權問題的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，該組織是為了因應中國變局於2020年成立。

據IPAC在社群平台「X」30日發布的聲明稱，要求比利時聯合政府對APT31的駭客實施凍結資產和禁止入境等制裁，對外國干涉行為展開司法調查，讓遭受外國攻擊的議員即時獲得相關資訊，並加強支援議員的網路安全，「這不是對任何政黨或國家的攻擊，而是對所有敢於挑戰北京政權的民選官員的攻擊。」

科格拉蒂同日於X發文指出，「作為議員，我們的職責是捍衛民主和人權，我會與我的同事一起，比以往任何時候都更加團結和堅定。」

據路透報導，美國和英國3月對中國大陸國家安全部管理的APT31實施制裁，指出該組織參與一場全面網路間碟行動，以官員、立法者、學者、記者、國防承包商和美國智慧型手機製造商為目標，目的為了壓制北京批評者、破壞政府機構和竊取商業機密。