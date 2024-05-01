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10船攔2船 黃岩島海域 中菲再衝突

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉在社群平台X發文指控，菲海岸警衛隊船隻Bagacay和漁業水產資源局（BFAR）的船隻BRP Bankaw於29日在黃岩島海域進行巡邏，豈料卻遭大陸海警阻撓。（圖／截自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela的Ｘ平台影片）
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉在社群平台X發文指控，菲海岸警衛隊船隻Bagacay和漁業水產資源局（BFAR）的船隻BRP Bankaw於29日在黃岩島海域進行巡邏，豈料卻遭大陸海警阻撓。（圖／截自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela的Ｘ平台影片）

中菲南海爭端再起，中國海警昨發布消息，稱依法對菲律賓「侵闖」黃岩島鄰近海域的一艘海警船及一艘公務船實施驅離，菲律賓海巡署則反控，他們是在進行合法海上巡邏，遭中國海警和海上民兵阻撓，中方船隻還採取撞擊、高壓水砲攻擊等危險動作，強調菲方不會退縮。

中國海警昨上午發布，當天依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的「四四一○海警船」、「三○○四公務船」實施驅離。中國海警局發言人甘羽隨後稱，菲船隻不顧中方一再勸阻警告，執意侵闖黃岩島鄰近海域；中國海警依法採取跟監外逼、水砲警示、攔阻管制等必要措施，對非法侵闖的菲船隻予以驅離。

甘羽聲稱，菲方行為侵害中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方敦促菲方立即停止侵權行為；重申中方對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動。

菲律賓海巡署則反控中方，指菲國海巡艦艇在黃岩島附近遭中國海警船攻擊受損，中方又出動浮動屏障阻擋船隻前往黃岩島。

菲律賓海巡署發言人塔雷拉說，菲律賓一艘海巡艦艇和一艘漁業局船隻在黃岩島附近進行合法海上巡邏時，遭到四艘中國海警船與六艘中國海上民兵船阻撓，中方船隻採取危險動作，還用高壓水砲攻擊。

海巡署 菲律賓 黃岩島

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