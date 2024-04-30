美官員批北京曲解聯大2758號決議 學者：看美實際挺台作為

美國國務院副助理國務卿藍墨客表示，聯大2758號決議「未認可、不等於、也不反映對中國『一中原則』的共識」，呼籲國際社會抵制北京曲解，支持台灣參加國際組織。國關學者受訪認為，相較美國在台協會主席羅森柏格今年初重拋「台灣地位未定論」，此次美方說法有稍微調整，但關鍵仍在於美國會做哪些實際的挺台作為，而非只是刺激北京的談判籌碼。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，美國有關反對中國大陸曲解「聯合國大會第2758號決議」的說法，不是現在才有，近年都有提及，但目前並未在聯合國大會上做出實際措施，包括提案支持台灣加入WHA等國際組織。

因此，嚴震生認為，美國只是持續在美中競合關係中，不斷地藉機刺激北京，對台灣而言「只是一個安慰劑」，另一方面，北京也時常借題刺激華府，以獲取各自利益，這對美中台關係並無幫助，所以我方還是要聽其言，觀其行。

政治大學外交系教授黃奎博表示，相較今年初台諾斷交時，美國在台協會主席羅森柏格對聯大2758號決議的表述，被認為重拋「台灣地位未定論」，此次藍墨客的談話內容似乎有稍微「沒那麼挑釁、刺激」，這可能與近期中美互動包括拜習通話、美國務卿布林肯訪中等有關，雙方都不希望因為台灣問題讓衝突升高。

但黃奎博也說，相信這兩位美國資深官員的談話，都會讓北京感到不滿，美國也常會透過台灣問題刺激中國大陸，不過，其對台政策並沒有改變，例如藍墨客的談話也提到美國不支持台灣獨立等。

對於藍墨客說，「北京將第2758號決議與中國的一個中國原則混為一談，聲稱台灣是中國的一部分，其目的是破壞台灣官方和非官方夥伴的主權決定」，黃奎博表示，2758決議的文字內容並未處理或解決中華民國主權獨立存在的「問題」或事實，只是在聯合國體系內，由毛澤東政府的官員取代蔣介石政府的官員。

至於藍墨客說，「第2758號決議絕對不影響國家在與台灣關係方面的主權選擇，此類決定顯然不屬於聯合國大會的管轄範圍 」，黃奎博提到，決議也沒有處理台灣主權地位的歸屬，因為不僅決議文內容未見相關敘述，而且那時聯合國各會員國對於台灣的主權歸屬，原則上就是分成屬於中華人民共和國及屬於中華民國兩大陣營。黃奎博說，當時駐中國大使館設於台北的美國政府屬於後者，雖然它之前偶爾因為地緣戰略的考量而提及「台灣地位未定論」，但實質上它就是外交承認退守台澎金馬的中華民國。

因此，黃奎博認為，對於中華民國政府而言，當美國官員如此論述聯大2758號決議時，中華民國政府應該堅定主張，台灣主權屬於中華民國，無庸置疑。