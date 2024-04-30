中菲南海緊張再升 陸海警局：菲方非法侵闖黃岩島海域

大陸與菲律賓在南海問題僵持不下。4月30日一早，中國大陸海警局指出，當日，中國大陸海警「依法」對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的4410海警船、3004公務船實施驅離。對此，大陸外交部表示，菲海警船闖黃岩島海域嚴重侵犯中方主權。而中國海警局則批，菲船不顧勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，侵犯中方主權。

據中國大陸海警局微信公眾號消息，海警局新聞發言人甘羽發布新聞稿指，4月30日，菲律賓4410海警船、3004公務船不顧中方一再勸阻警告，「執意侵闖中國黃岩島鄰近海域」。中國海警依法採取跟監外逼、水砲警示、攔阻管制等必要措施，對「非法侵闖」的菲船隻予以驅離，現場操作專業規範、「正當合法」。

甘羽進一步表示，菲方行為侵害中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方敦促菲方立即停止侵權行為。中方對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

此外，大陸外交部發言人林劍則於周二下午例行記者會指出，黃岩島是中國的固有領土，菲方的海警船和公務船，未經中方同意侵闖黃岩島的海域，嚴重侵犯中方主權，中國海警依法採取必要措施堅決驅離。中方奉勸菲方，立即停止侵權挑釁的舉動，不要挑戰中方維護主權的堅定決心。

中國宣稱對整個南海（南中國海）擁有主權，包括黃岩島附近水域等。如今，中國海警和菲律賓船隻連續兩天爆發衝突。菲律賓指控，兩艘船隻遭中國海警水砲攻擊，甚至設置漂浮屏障阻擋進出；中國海警則表示，依法對擅闖黃炎島海域的菲律賓船隻實施驅離。

今日稍早，中國大陸海警官方微博一早發表聲明稱，當日「依法」針對擅闖黃岩島鄰近海域的4410海警船、3004公務船實施驅離。

另，據菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）社群平台X（前稱推特）消息，塔瑞耶拉發文指出，菲律賓海岸警衛隊船隻和漁業水產資源局（BFAR）的船隻於29日在黃岩島海域進行巡邏，同時向該地漁民發放燃料與食物。然而，期間卻遭到大陸海警船及海上民兵船阻撓。