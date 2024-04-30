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習近平將訪法 盧沙野稱抵制對中去風險消極傾向

中央社／ 台北30日電

中國國家主席習近平5月將訪問法國，中國駐法國大使盧沙野表示，此訪將推動法國堅持戰略自主和開放，帶動歐洲形成更客觀友好的對中認知，抵制所謂去風險、降依賴等消極傾向。

中國外交部部長助理、發言人華春瑩4月29日宣布，習近平將於5月5日至10日訪問法國、塞爾維亞及匈牙利等3國。

今天中國駐法國大使館官網刊登盧沙野29日向媒體介紹習近平訪法，及回答媒體提問等內容。

盧沙野指出，今年是中法建交60週年，習近平將於5月5日至7日對法國進行國是訪問，時隔5年再度訪問法國和歐洲，是今年全年元首出訪「開篇之作」，對推動新時期中法、中歐關係發展和國際格局演變具有重大意義。

他提到，這次訪問具有重要的現實意義，中法關係是中歐關係的強大引擎。習近平此訪期間將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）深入溝通，「推動法國堅持戰略自主和開放合作，以此帶動歐洲形成更為獨立客觀友好的對中認知，抵制對中所謂『去風險』、『降依賴』等消極傾向，使中法關係繼續引領中歐關係行穩致遠」。

習近平這次訪法，時值歐盟指控中國商品產能過剩及調查電動車以國家補貼傾銷，中歐經貿關係陷入低潮之際，盧沙野則說歐洲人應該從自身找原因，不要一味怨天尤人，說中國電動汽車造車新勢力一百多家，「政府根本『補』不過來，脫穎而出的都是『捲』出來的」。

盧沙野稱，針對歐盟對中國電動汽車提出的22項補貼指控，中國商務部調查顯示，其中8項不符合世貿組織對補貼的定義，且歐方一邊提供巨額補貼，一邊對中國發起調查，這是赤裸裸的雙標做法。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）29日指出，法中交流將聚焦於國際危機，主要是俄烏戰爭和中東局勢，以及貿易議題、科學、文化與體育方面的合作。

法國正緊鑼密鼓籌備預計今年夏季登場的巴黎奧運，馬克宏曾說他將「竭盡所能」要求全球各國與所有交戰各方在巴黎奧運舉辦期間，依慣例遵守「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議。

馬克宏說，將在習近平訪法期間要求他協助達成此一目標。

法國 習近平 馬克宏

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