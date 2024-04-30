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美國務院官員呼籲 共同抵制北京曲解聯大2758號決議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國國務院官員呼籲各國共同抵制中國曲解聯大2758號決議，支持台灣參與國際組織。（美聯社）
美國國務院官員呼籲各國共同抵制中國曲解聯大2758號決議，支持台灣參與國際組織。（美聯社）

美國國務院官員29日在華盛頓智庫的活動上表示，聯合國大會1971年通過的第2758號決議未認可、不等於、不反映對中國「一中原則」。但他同時重申，美國的政策是不支持台灣獨立。

據美國之音報導，美國國務院主管中國和台灣事務副助理國務卿藍墨客（Mark Baxter Lambert）29日參與德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of the United States）講座，以「揭露中華人民共和國歪曲聯合國大會第 2758 號決議，強加對台灣的主權要求」為題發表意見。

聯合國大會1971年10月25日通過第2758號決議——恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題，中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位。

藍墨客指出，中國方面一向稱第2758號決議支持中國「一中原則」，並以此阻止台灣參與國際組織，包括拒絕台灣參與國際衛生組織、國際航空組織等聯合國體系的國際組織，「北京將第2758號決議與中國的一個中國原則混為一談，聲稱台灣是中國的一部分，目的是破壞台灣官方和非官方夥伴的主權決定。」

對此，他提出美方四個觀點：第2758號決議未認可，不等於，也不反映對中國『一中原則』的共識；該決議與各國在與台灣關係方面的主權選擇無關；在台灣最終政治地位問題上，該決議並不構成聯合國體制的立場；該決議並不排除台灣有意義地參與聯合國系統和其他多邊論壇。

藍墨客補充，「美方一中政策與中方一中原則不同，基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）、中美三個聯合公報、六項保證和一中政策，我們保持與中華人民共和國的外交關係，但也保持與台灣的文化、民間及其他非官方關係。」

藍墨客呼籲國際社會共同抵制中國曲解第2758號決議，並繼續向聯合國要求，允許台灣參與國際組織，「這並非代表美國支持台灣獨立，美國的政策是不支持台灣獨立，但若是北京願意允許台灣有意義的參與國際組織，將能向其他國家發出良好的信號。」

一中原則 美國 聯合國

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