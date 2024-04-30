傅崐萁剛返台 陸海警巡查金門海域

就在國民黨立院黨團總召傅崐萁率領立委團訪問中國大陸回台隔天，陸方昨再度通報海警船到金門附近海域進行執法巡查，這次陸方還公布影片，揭露大陸海警喊話警告我方海巡船隻，要求「規範航行，否則後果由你船承擔」，頗具施壓意味。

傅崐萁一行共十七名藍營立委廿八日深夜自大陸返台，訪問大陸期間，大陸文旅部宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊，為兩岸觀光旅遊全面重啟迎來曙光。

行政院長陳建仁昨表示，台灣早就已經「準備好了」，他請陸委會和交通部積極釐清陸方開放的各項內容，並呼籲雙方盡快回來原來的平台做良好的溝通，雙方都有責任支持健康有序的交流。

陳建仁指出，中方宣布雖並不完全符合台灣的期待，仍然相信是好的開始；他強調，政府實際上早已準備好相關回應，希望能夠使兩岸之間有更好的交流。

交長：陸開放幅度差很多

交通部長王國材昨在立院受訪表示，樂觀看待陸方這次拋出善意，但開放幅度比想像中差很多。他指出，疫情前，大陸有四十七個城市的民眾可以來台灣自由行，這次僅開放福建民眾至馬祖觀光；過去小三通，一年有卅萬人次，其中九成都是前往金門，這次僅開放馬祖，等於是開放較少往來的部分。

針對業者希望解除六月後的禁團令，王國材表示，台灣已釋出善意，目前自由行旅客都能前往觀光，團客自三月一日至五月底，目前登記四千團、十萬人都可前往大陸觀光；他表示，團客跟自由行部分均已釋出善意，但陸方這次拋出的善意幅度太小，六月禁團令如何因應還需經跨部會討論。他重申，若陸方此次全面開放就沒問題，現在只有開放一個省，後續相關細節還要經跨部會討論再報告。

對於陸方僅開放馬祖未包括金門，金門立委陳玉珍日前證實，癥結點就是二月十四日陸船翻覆事件沒有處理好。除了陸船翻覆事件尚未解決，三月十八日還發生金門胡姓、吳姓釣客出海失聯，被大陸海警尋獲，其中具有軍人身分的胡姓釣客至今仍滯留大陸未歸。

大陸海警局昨晚發布，一支長約四十二秒影片，當中大陸海警局人員喊話我方海巡署「PP-10083艇」聲稱，「你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔」，該名大陸海警人員還以當地方言再度喊話一次。影片還有大陸用望遠鏡監控我方船隻的畫面。