布林肯控干預美大選 陸：潑髒水

儘管美國國務卿布林肯完成任內二度訪中行，依舊難掩兩國分歧。據中方發布，大陸駐美大使謝鋒日前在一場活動上指出，當前中美關係仍面臨嚴峻挑戰，美方針對亞裔的種族歧視尚未根除，歇斯底里的「麥卡錫主義」又捲土重來，政治正確的寒蟬效應不斷蔓延，干擾中美正常人員往來。而針對布林肯指北京干涉美國大選，大陸外交部昨回應要求美方不要疑神疑鬼、捕風捉影，應停止向中方潑髒水。

據大陸駐美大使館發布，謝鋒廿七日於使館「平安美國行」宣傳活動上談及美中關係，當時布林肯剛結束訪中。謝鋒指稱，三年來，近三百名中國公民遭美方無端滋擾遣返，其中持有合法有效文件的留學生超過七十人，就連應美方邀請赴美訪問的中國公務人員也被滋擾盤查。中方提出嚴正交涉，促美盡快移除阻礙人文交流的絆腳石。

針對美國將超過一千五百家中企列入制裁名單，還點名電動車、數據流動、港口設備、社群媒體等領域，謝鋒稱中方持續敦促美方停止對中經貿科技打壓，要求將美國總統拜登不尋求遏制中國發展的聲明落實。

就布林肯日前敦促中方放棄干涉美國大選，以及拜登簽署通過包含台灣的對外援助法案等，大陸外交部發言人林劍昨天回應，要求美方不要疑神疑鬼、捕風捉影，應停止向中方潑髒水、甩鍋推責，呼籲多做有利於中美關係穩定和兩國人民利益的事，並指中方已就美相關法案提出嚴正交涉，抨擊該法案嚴重侵犯中國主權，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。