香港「愛國主義教育小組」召開會議 稱將軟性推展愛國主義

香港政府成立的「愛國主義教育工作小組」29日召開小組首次會議，決定透過軟性方法推展愛國主義而不硬銷，令港人自覺維護國家的主權、統一和領土完整。

港府愛國主義教育工作小組召開首次會議，政務司長陳國基稱小組訂出工作重點，包括透過軟性方法介紹國家歷史和成就，引起認同感，不會硬銷，並會協同愛國愛港教育團體舉辦各類愛國主義教育活動。

陳國基說，首次會議工作小組確立明確方向，香港推展愛國主義教育的工作會參考中國的愛國主義教育法，同時因應香港實際情況「因地制宜」，目標是要令愛國愛港成為香港核心價值，讓愛國精神紮根香港社會，深入民心。

他並稱，工作小組會設立學校教育、本地社區、歷史政經文化及傳媒宣傳四個分組，聚焦探討並提出具體建議措施，訂出三個工作重點，以學校教育為例，要採取多元化活動，提起學生興趣，令愛國主義教育走遍校園；並要「找對方法」，不是「死記硬背」相關知識，不會「硬銷」，而是用軟性方法，透過向學生介紹國家歷史和各方面成就，從而引起他們的認同感；並要「找好拍檔」，靠社會上的愛國愛港教育團體、地區團體和藝術團體等，舉辦各類型愛國主義教育活動。

陳國基還說，愛國並非不可以批評政府，如果以希望政府和社會好為目的，提出有建設性的意見和建議，港府歡迎，反觀如果目的是推翻政府，搞顛覆行動 ，就完全不屬愛國範圍，完全不能接受。他特別說，港府無計畫就愛國主義教育立法，期望透過政策措施或活動，讓市民、學生和年輕人多了解國家，從而達致愛國效果，強調不會有法律後果。