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大陸海警今再於金門海域執法巡查 公布喊話我方海巡艇42秒影片

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大陸海警又到金門海域 央視：依法進行常態化執法巡查

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸船翻覆事件後，大陸海警持續在金門附近海域進行執法巡查。（圖／取自《中國海警》微信公眾號）
陸船翻覆事件後，大陸海警持續在金門附近海域進行執法巡查。（圖／取自《中國海警》微信公眾號）

中國大陸再度通報，海警船到金門附近海域進行「執法巡查」的消息。據央視新聞，4月29日，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查，還稱此舉切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益和生命財產安全。

據央視新聞報導，「4月29日，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查」。

報導還提及，4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

今年2月14日發生陸船翻覆事件後，福建海警2月25日首度組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。

上月，大陸海警也曾於3月15日通報，福建海警在金門附近海域依法展開執法巡查的訊息，大陸國台辦當時還發布新聞稿稱，堅決支持大陸海警部門在金門附近海域展開執法巡查。

值得注意的是，國民黨立院黨團總召傅崐萁一行17名藍營立法委員，才剛結束訪問中國大陸的行程。

藍委訪問期間，大陸文旅部宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。隨後陸方也透過消息人士透露，之所以沒有恢復陸客到金門旅遊，是因為「2月14日金門漁船案迄今沒有解決」。

福建 金門

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