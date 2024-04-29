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疫情後首次訪歐 習近平5月5日起訪法國、塞爾維亞和匈牙利
據新華社報導，大陸國家主席習近平將於5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利進行國事訪問。
此前美國政治新聞網站Politico報導，習近平將訪問巴黎，並會與法國總統馬克宏會面，這是習近平自新冠疫情以來首次訪問歐洲。
另據路透稍早報導，大陸國家主席習近平5月訪問法國之前，空中巴士（Airbus）正在與中國就一份潛在的飛機大單進行談判。
在中歐關係緊張之際，習近平5月將進行5年來的首次歐洲之行，消息人士稱貿易將是重要議題。路透稱，中國歷來都會在國事訪問期間發出訂購飛機的訊號，但知情人士稱，今次空巴與中國航材採購部門的談判料將持續到最後一刻，而且不能保證一定會達成協議。
其中一位消息人士說，或涉及數百架飛機。另一人說，談判仍處初步階段。
法國總統馬克宏去年4月對中國進行國事訪問期間，空巴同意在中國建設第二條裝配線，將其在中國的產能提高一倍。知情人士稱，現在雙方在習近平回訪前，再次就可能的大規模訂單進行談判，談判的結果在一定程度上將取決於政治氛圍。
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