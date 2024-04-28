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盼兩岸共克時艱…陸紅十字會宣布 首批捐贈花蓮組合房100套

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國紅十字會28日宣布，將捐贈花蓮首批100套組合屋。圖為花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除。（圖／聯合報系資料照）
中國紅十字會28日宣布，將捐贈花蓮首批100套組合屋。圖為花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除。（圖／聯合報系資料照）

針對花蓮4月3日發生7.2地震後災情不斷。中國紅十字會28日宣布，為支持花蓮縣進行救助工作，該會願向台灣紅十字組織捐贈一批活動板房（台稱組合屋），其中首批活動板房將發送100套。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日即表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人，在重大自然災害面前，兩岸同胞歷來守望相助，共克時艱。

朱鳳蓮稱，經了解，花蓮災區民眾希望儘快有較為安定、相對方便舒適的活動板房住所。大陸方面將通過兩岸紅十字組織捐助，希望相關物資儘快順利入島送給災區民眾。

在4月10日馬習二會中，中共總書記習近平也曾就花蓮地震，「對遇難同胞表示哀悼，對災區民眾表示慰問」。

不過針對大陸願捐贈花蓮組合屋，內政部長林右昌28日上午出席活動時表示，組合屋興建、居住，背後問題很多，希望花蓮縣政府先調查災民意願，再視實際情況考量。

他強調，台灣民間善款、政府經費都是充足的，如果有組合屋需求，也可以直接來興建，台灣的善心是滿滿的，災民是不是有組合屋需求，應該視實際情況考量。

傅崐萁 國台辦 地震 朱鳳蓮 紅十字會 花蓮

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