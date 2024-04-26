王毅受訪再提開羅宣言、聯大2758號決議：鞏固一中原則

大陸外長王毅近日接受卡達半島新聞網書面採訪，王毅表示，台灣自古是中國不可分割的一部分，提到《開羅宣言》明確規定「台灣歸還中國」，並稱聯大2758號決議明確「一個中國原則」，指這一系列具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，鞏固了「台灣是中國不可分割領土」的歷史與法理根基。

大陸外交部網站26日釋出王毅受訪全文。就台灣議題，王毅指出，1943年中美英三國政府聯合發表的《開羅宣言》，明確規定「將日本竊取的台灣歸還中國」。 1945年旨在結束二戰的《波茨坦公告》第八條規定，「《開羅宣言》條款必定實施」。聯合國第2758號決議也再次明確「一個中國原則」。

王毅接續表示，因此，台灣問題完全是中國內政，以何種方式實現祖國統一是兩岸中國人自己的事。「我們將盡最大努力、以最大誠意爭取和平統一。同時底線也是清楚的，就是絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

王毅指出，當前，台海局勢整體平穩，但也面臨嚴峻挑戰，其中最大的挑戰來自於「台獨」勢力分裂活動和外在勢力干擾破壞。他並喊話中東國家在內的國際社會繼續堅持「一個中國原則」，支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取國家統一的正義事業。

就中美關係，王毅表示，「美方的對華錯誤認知仍在延續，遏止錯誤政策仍在進行中，」他呼籲美方不能總是說一套、做一套。對於美國大選，他指這屬於美國內政，「中方從來沒有也不會干涉別國內政」，並強調不管誰當選下一屆美國總統，中美兩國人民還是要交流合作，中美兩個大國必須找到正確的相處之道。

針對推動加薩停火，王毅表示，中方倡議「盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議」，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決，最終實現巴以兩國和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。

在俄烏戰爭上，由於中俄關係趨於緊密，中方是否會向俄方施加壓力以結束戰爭？王毅則未正面回應，重申中國不是衝突的當事方，也不是危機的製造者，「但從未袖手旁觀」，並表示支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際會議，儘早實現停火止戰。