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陸學者批美國政策有兩面性「賴520若提台獨 大錯特錯」

聯合報／ 特派記者黃雅慧廖士鋒／上海–北京連線報導
總統當選人賴清德520就職演說備受關注。圖／聯合報系資料照片
總統當選人賴清德520就職演說備受關注。圖／聯合報系資料照片

美國國務卿布林肯於廿四日至廿六日期間訪中國大陸，外界關注中美將關注台灣議題。上海東亞所副所長包承柯昨天表示，布林肯此時訪陸，對兩岸關係是在非常重要的節點上，賴清德就職演說將至，若美國允許台灣使用主權獨立說法為兩岸關係定義的話，會是大錯特錯。

包承柯接受本報訪問指出，布林肯訪中主要希望亞太地區的穩定，美國儘管在「一個中國」政策上強調它不支持台獨，但會利用國會立法等方式來操作一中原則，可以看出美國政策的「兩面性」：一方面說不支持台獨，一方面又通過國會立法編列八十一點二億美元用於應對「中國大陸在印太地區的行動」，其中就涉及對台軍援。這對中美關係是最大的破壞。

對於有輿論認為中美關係對於台灣問題正處於攤牌過程當中，包承柯認為，「關鍵在於美國如何去面對台灣出現台獨勢力掌權的現象」。如果賴清德在五二○講話裡面出現所謂「台灣是主權獨立的國家」的說法，會對兩岸關係構成徹底性的破壞。

包承柯說，美國負責亞太事務的助理國務卿康達近期到北京和大陸外交部和國台辦官員溝通，多少跟賴清德在五二○講話會釋放什麼政治立場有關。如果美國允許台灣使用主權獨立說法為兩岸關係定義的話，會是大錯特錯，會是導致兩岸關係直接走向衝突的一個核心要素。

中共官媒環球時報也援引北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊分析指出，今年中美關係面臨的一大風險點是賴清德五二○發表「就職演講」，會傳遞出怎樣的信息。如果美國或台當局有過於挑釁的動作，既會衝擊到台海局勢，也會衝擊到中美關係；克里斯多夫紐波特大學助理教授孫太一則強調，在俄烏、中東不確定因素繼續增加的情況下，「美方已經沒有辦法再顧及一個潛在的亞太地區的摩擦與衝突」。

美國 賴清德

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