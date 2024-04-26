布林肯離滬抵北京：美中應管控雙邊關係

美國國務卿布林肯廿四日抵達上海，展開對大陸三天的訪問，他在昨天傍晚已經抵達北京，並將與中共外長王毅會面，大陸國家主席習近平也可能會見。中共官媒坦言雙方聚焦的議題和目標有不小的「溫差」，布林肯在上海對大陸經濟的看法引發官方駁斥。

布林肯昨天在上海與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會見，據「上海發布」消息，布林肯表示美方樂見中國發展富裕，並強調保持對話溝通十分重要，有助於避免誤判、管控分歧，促進互利合作，且支持美中各層面在有共同利益的領域持續開展合作。

美方的發布稱，布林肯對陳吉寧說，美中為了各自的人民與世界，都有義務要負責任地管控雙邊關係，布林肯提到去年底在美國舊金山的美中元首峰會，拜習同意要建立溝通管道，直接處理雙方歧見，並尋求建立合作。

布林肯行前表示，上海身為商業、商務和貿易樞紐，是發展迅速的宏偉城市，代表著美中既存且充滿可能的經濟關係；布林肯提到訪問期間將與學界和商界等各領域代表互動，藉此強調直接往來、持續往來、面對面對話、提出真實存在的分歧之處，試著逐步解決，也要設法建立合作。

布林肯昨天傍晚乘專機抵達北京，在乘機前，他於上海紐約大學交流時強調中美學生間的交流是兩國避免誤判的最好方法。路透指出，布林肯在北京將與中共外事辦主任兼外長王毅會談，也可能見到習近平，而在上海與陳吉寧會見時，布林肯對大陸的「貿易政策和非市場經濟作法」表示擔憂。

大陸外交部發言人汪文斌昨天就布林肯上述說法表示，「中方一貫按照市場原則開展經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織規則」，希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，「同中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件」。

布林肯廿四日下午抵達上海，他回憶起他首次訪問上海，是一九九八年陪同時任美國總統柯林頓，接著是數年後，陪著時任副總統、現任總統拜登訪問。布林肯抵滬後在美國駐北京大使伯恩斯陪同下，赴著名景區豫園遊覽，享用本地著名的南翔小籠包，又到體育館欣賞中國ＣＢＡ籃球賽事。