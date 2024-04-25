快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

布林肯抵達北京 將與王毅會面

中央社／ 台北25日電
美國國務卿布林肯，今天下午已從上海飛抵北京。 圖／美聯社
美國國務卿布林肯，今天下午已從上海飛抵北京。 圖／美聯社

央視新聞報導，正在中國訪問的美國國務卿布林肯，今天下午已從上海飛抵北京。據路透社報導，布林肯明天將與中國外交部長王毅會面，並有可能與中國國家主席習近平會面。

中國官方迄今沒有公布習近平是否會與布林肯（Antony Blinken）會面。法新社25日報導，去年6月布林肯訪中，習近平與布林肯的會面也是最後一刻才公布。

布林肯25日稍早時在上海與上海市委書記陳吉寧會面。

路透社25日引述美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）表示，布林肯在會面中表達了對中國貿易政策與非市場經濟做法的關切。

布林肯也強調，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，以及為在中國經營的美國公司和美國工人提供公平的競爭環境。

據上觀新聞，陳吉寧向布林肯表示，隨著上海產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加速發力，為包括美資企業在內的中外企業帶來新的發展機遇、拓展新的合作空間。上海將始終堅持市場化、法治化、國際化方向，持續優化營商環境，提供高效便利服務，支援各類企業不斷深耕上海、實現共贏發展。

據央視新聞，中國外交部發言人汪文斌25日下午主持例行記者會時表示，中方一貫按照市場原則展開經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，和中方相向而行，為推動中美經貿關系健康穩定發展創造有利條件。

布林肯 王毅 習近平

延伸閱讀

抓包！中國包庇援俄軍火船停泊浙江 恐成布林肯訪中議題

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

傳為拜登訪中鋪路 布林肯先會王毅 將和中方討論台海

布林肯訪中誠意多少？陸學者：觀察美對台獨冒險的管控

相關新聞

兩岸觀光旅遊陸未有明確宣布 陸委會：不做「操之在我」的開放

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」，兩岸觀光旅遊是否有機會迎來春暖花開備...

傅崐萁明率團訪陸 陸委會喊「對選民負責」：去談什麼，國人拭目以待

國民黨立法院黨團總召傅崐萁明（25）日將率黨籍立委訪陸，此行將聚焦兩岸人民交流、農產品銷陸、爭取陸客來台等議題。陸委會副...

我漢光兵推納陸滾裝船 陸國防部：推來推去「皆是死局」

兩岸關係仍處於高度軍事緊張的狀態，近期國軍漢光40號兵推舉行，納入大陸滾裝船威脅作為內容，對此大陸國防部發言人吳謙25日...

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

距離準總統賴清德五二○就職不到一個月時間，美國務卿布林肯人還沒踏進北京，美方已多次喊話預告，布林肯將呼籲中共當局在賴就職...

被英相點名威權國家 陸反擊稱「政客」為增軍費找藉口

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱中國為「威權軸心國」，令中國不滿。中國以「這個政客」稱呼蘇納克，指其發言是「為...

布林肯赴上海紐約大學交流 盼增加美國留學生數量

美國國務卿布林肯上午赴上海紐約大學與美中兩國學生交流時表示，美方尋求與中國進行負責任的交流，以便讓更多美國人能夠在中國學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。