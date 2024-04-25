我漢光兵推納陸滾裝船 陸國防部：推來推去「皆是死局」

兩岸關係仍處於高度軍事緊張的狀態，近期國軍漢光40號兵推舉行，納入大陸滾裝船威脅作為內容，對此大陸國防部發言人吳謙25日下午批評，「漢光兵推，推來推去，皆是死局」、「以武謀獨、謀來謀去，注定失敗」。

吳謙25日下午就這次的漢光兵推表示，民進黨當局妄圖以武謀獨，只會加劇台海緊張形勢，只會損害台灣民眾的安全福祉。「漢光兵推，推來推去，皆是死局，以武謀獨、謀來謀去，注定失敗」。

而就美國與大陸間有溝通管道，兩岸沒有，該如何避免擦槍走火的問題，吳謙則表示，「只要不搞台獨，就不必憂心忡忡」。對美軍印太司令表示中共目標是2027年前具備攻台能力，他則強調，「台灣問題不容任何外來干涉，在捍衛國家主權和領土完整問題上，解放軍始終保持時刻準備著的戰鬥姿態」。

25日的大陸國防部記者會，確實仍高度關注在台灣議題。日前，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）提到要「確保台灣有事永不會發生」，美國外交官還表示AUKUS將促進台海穩定，吳謙駁斥稱，「台灣有事源自美國攪事」，如果美方真想維護台海和平穩定，那就應立即停止干涉中國內政，立即停止武裝台灣，立即停止一切美台官方往來和軍事聯繫。

他強調，任何利用軍事合作插手台灣問題的企圖，都是干涉中國內政、違背一個中國的原則和國際關係的基本準則，危害台海地區的和平穩定，共軍對於一切台獨分裂活動和外部的縱容支持，「絕不會聽之任之，絕不會心慈手軟」。

對於美國總統拜登（Joe Biden）簽署一項法案，包含80億美元對台灣等印太國家的援助，吳謙則回應，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，不容任何外來干涉，近段時間以來，「美方以對台軍售軍援等方式，虛化掏空和歪曲一個中國原則，向台獨分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，只會加劇台海緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定」，他警告「縱容支持台獨，必將引火焚身，自食苦果」。

最後，擬就任我方國防部長的顧立雄，日前曾指要不斷推遲共軍對台動手時間，吳謙則重申「台獨與台海和平水火不容，是絕路，死路」，共軍堅決「打獨促統」，將挫敗一切分裂圖謀。