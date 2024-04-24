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中國啟用W122、W123航路 國台辦：有足夠安全間隔

中央社／ 北京24日電

針對中國啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，大陸方面「充分考慮」金門、馬祖機場航線情況，保留了足夠的安全間隔。

中國民航局19日宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行。交通部民航局回應，該措施嚴重影響飛安，對中國未經協商的片面措施，再次表達嚴正抗議，呼籲雙方應儘速協商。

朱鳳蓮今天在大陸國台辦的例行記者會上表示，實施M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是在上海飛行情報區內開展的常規空域優化工作，主要目的是為了提升福州和廈門地區空域運行效率，提高航班正常性。

朱鳳蓮表示，W122、W123銜接航線由東向西運行自2018年1月4日正式實施以來，已安全平穩運行6年多。

她並進一步稱，此次啟用銜接航線由西向東運行，大陸方面已充分考慮了金門、馬祖機場航線情況，保留了足夠的安全間隔，充分考慮了W122、W123銜接航線的運行空域環境，制定了包括天氣異常等情況在內的多種預案和保障措施。

交通部民航局此前針對此事指出，W122航路緊臨馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬，W123航路更貼近金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險，現航路進一步雙向使用，將導致區域航情及飛航管制作業複雜度增加，如遇有天候不良或航機飛行操作異常時，更大幅升高飛安風險。

交通部民航局強調，要求中國依國際規範就相關航路的使用儘速溝通，建立雙方航管單位作業協調程序，以確保雙方飛航安全及空運正常運作。

民航局 航線 馬祖

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