快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

每年至少90億預算！王國材：TPASS月票常態繼續實施

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

批「中華民族陷阱論」 陸國台辦：將被釘在歷史恥辱柱

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島即時報導
馬習二會關鍵詞「中華民族」，因陸委會的解釋，引起國台辦的回擊。（記者廖士鋒／攝影）
馬習二會關鍵詞「中華民族」，因陸委會的解釋，引起國台辦的回擊。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九與大陸領導人習近平的馬習二會10日在北京舉行，各界關注的一個關鍵詞是「中華民族」，不過陸委會副主委詹志宏公開駁斥，表示這是一個陷阱，並稱「炎黃子孫」只是中國古代傳說，對此大陸國台辦發言人反擊，批評詹志宏這樣的論述「必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

就詹志宏對於中華民族、炎黃子孫相關論述，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上提到，「兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人。鐵一般的事實不容否認、不容褻瀆」。

她批評，「民進黨當局及其政客出於謀『獨』本性和政治私利，數典忘祖、背棄民族，不肖子孫令人不齒，如不改弦更張，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

朱鳳蓮也就教改與課綱最近的熱議，再度提到民進黨當局出於鼓吹「台獨」、「去中國化」目的，罔顧島內各界強烈反對，執意推行所謂教改政策和「台獨」課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結，「這不僅造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，也讓台灣同胞在精神上、文化上成為無源之水、無本之木，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸敵意對立，禍害無窮」。

她繼續批評「民進黨當局倒行逆施、數典忘祖的惡劣行徑，必將遭到兩岸同胞的強烈反對和堅決抵制」。她並提到，「接受中華文化教育、瞭解民族歷史是台灣同胞身為中華兒女的權利，理應得到保障。希望台灣同胞都能做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。也希望台灣同胞來大陸尋找自己文化和血緣的根，補上在台灣沒有上的課」。

民進黨 詹志宏 馬英九

延伸閱讀

陸國台辦深夜證實 仇開明會康達闡明台灣問題立場

罕見！美亞太助卿晤國台辦官員 學者分析恐為賴清德

馬習二會…蕭旭岑：綠媒對兩岸無情報無知識 只會放話打認知戰

馬英九在習面前說「一中各表」 台灣訪客第一人

相關新聞

國台辦：將採取積極措施推動「包括旅遊」的兩岸交流

大陸領導人習近平10日與前總統馬英九在北京會面，公開喊話「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島...

新華社評布林肯訪陸：一個中國原則是中美關係政治基礎基石

美國國務卿布林肯今天展開訪華行程，大陸官媒新華社英文版對此發出評論表示，布林肯一年內第二次訪華。他的第一站是上海，而5...

神舟十八號明晚九時發射 陸推動國外太空人及太空遊客參與飛行

央視新聞客戶端引述中國載人航太工程辦公室消息，經太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，執行神舟十八號載人飛行任務...

金門軍職釣客被留置已37天 大陸：仍在「核實」了解中

兩岸金門海域人員爭端仍未落幕，2月14日金門漁船案仍處於僵局，而3月18日具有軍職身分的金門釣客漂流到圍頭灣被大陸救起，...

批「中華民族陷阱論」 陸國台辦：將被釘在歷史恥辱柱

前總統馬英九與大陸領導人習近平的馬習二會10日在北京舉行，各界關注的一個關鍵詞是「中華民族」，不過陸委會副主委詹志宏公開...

阿根廷總統米雷伊上任後首次 阿外長蒙迪諾28日起訪陸

據俄羅斯衛星通訊社報導，阿根廷外交部發布消息稱，阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾（Diana Elena Mondino）4月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。