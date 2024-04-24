批「中華民族陷阱論」 陸國台辦：將被釘在歷史恥辱柱

前總統馬英九與大陸領導人習近平的馬習二會10日在北京舉行，各界關注的一個關鍵詞是「中華民族」，不過陸委會副主委詹志宏公開駁斥，表示這是一個陷阱，並稱「炎黃子孫」只是中國古代傳說，對此大陸國台辦發言人反擊，批評詹志宏這樣的論述「必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

就詹志宏對於中華民族、炎黃子孫相關論述，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上提到，「兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人。鐵一般的事實不容否認、不容褻瀆」。

她批評，「民進黨當局及其政客出於謀『獨』本性和政治私利，數典忘祖、背棄民族，不肖子孫令人不齒，如不改弦更張，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

朱鳳蓮也就教改與課綱最近的熱議，再度提到民進黨當局出於鼓吹「台獨」、「去中國化」目的，罔顧島內各界強烈反對，執意推行所謂教改政策和「台獨」課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結，「這不僅造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，也讓台灣同胞在精神上、文化上成為無源之水、無本之木，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸敵意對立，禍害無窮」。

她繼續批評「民進黨當局倒行逆施、數典忘祖的惡劣行徑，必將遭到兩岸同胞的強烈反對和堅決抵制」。她並提到，「接受中華文化教育、瞭解民族歷史是台灣同胞身為中華兒女的權利，理應得到保障。希望台灣同胞都能做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。也希望台灣同胞來大陸尋找自己文化和血緣的根，補上在台灣沒有上的課」。