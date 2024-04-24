傳楊恆均妻子獲中國解除邊控 飛往澳洲

中央社／ 台北23日電

澳洲華裔作家楊恆均2月被中國當局依間諜罪判處死刑、緩期2年執行後，中國資深獨立記者高瑜今天表示，楊恆均的妻子袁小靚今天搭機飛往澳洲，且已與國安單位達成協議，解除5年的邊境控制。

高瑜23日中午在其X平台帳號發布以上消息。袁小靚此前是知名的挺共網紅「染香」，被反對人士譏稱為「大五毛」。

高瑜並表示，袁小靚離境前曾向公安部監獄管理局要求會見丈夫楊恆均，遭到拒絕。但是獄方轉達了楊恆均對她的叮囑，包括「注意安全，好好保護自己」，以及別和「民運分子」攪和。

據發布，楊恆均被抓第2年（2020年），袁小靚曾向法院提出離婚訴訟，法院通知網路開庭，袁小靚立刻撤訴。她離婚目的只是為了與丈夫見面。袁小靚的女兒已經離開澳洲，到法國讀大學。

2019年1月19日，楊恆均、袁小靚以及女兒自廣州入境中國時，公安人員將楊恆均帶走，袁小靚雖然沒有被抓，但人身自由遭到高度監控，還被限制出境。

據澳洲廣播公司（ABC）此前報導，楊恆均被捕後，袁小靚2019年7月曾試圖飛離中國，但遭到中國海關官員阻截。

袁小靚的澳洲律師斯塔里（Rob Stary）當時表示，袁小靚曾向澳洲尋求各種形式的協助，但澳洲官員拒絕提供領事協助，因為她是中國公民，不符合獲得領事協助的資格。

楊恆均被判死緩後，他的家人2月21日透過公開信表示，楊恆均將不會對中國法院判處的死緩提出上訴，他們支持楊恆均放棄上訴的決定。

儘管中澳關係回暖，澳洲迄今持續向中方表達對楊恆均判決結果與所受待遇的不滿。

公安 澳洲

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