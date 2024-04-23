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習近平談西部大開發 仍強調宗教中國化及楓橋經驗

中央社／ 台北23日電

中共總書記習近平今天在重慶主持召開座談會時說，西部地區在全國「改革發展穩定大局」中舉足輕重，要一以貫之抓好中共中央推動「西部大開發」政策舉措貫徹落實，進一步形成「大保護、大開放、高質量」發展新格局。

但習近平不忘強調，西部地區要堅持鑄牢「中華民族共同體」意識，確實維護民族團結和邊疆穩定；堅持「我國宗教中國化」方向，持續治理非法宗教活動；堅持和發展新時代「楓橋經驗」，保持「基層穩定、群眾平安」。

新華社報導，正在重慶視察的習近平23日主持召開「新時代推動西部大開發」座談會，中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥等3名政治局常委也與會。

據報導，與會的中國國家發改革主任鄭柵潔及中共重慶市委書記袁家軍、四川省委書記王曉暉、陜西省委書記趙一德、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞先後發言，就推動「西部大開發」匯報工作情況，並提出意見建議。

習近平說，中共中央對「新時代推進西部大開發形成新格局」作出部署5年來，西部地區「如期打贏脫貧攻堅戰，同全國一道全面建成小康社會」。同時要看到，西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰，要確實研究解決。

習近平強調，要堅持把「發展特色優勢產業」作為主攻方向，因地制宜發展新興產業，加快西部地區產業轉型升級。要深化東、中、西部科技創新合作，建好國家自主創新示範區、科技成果轉移轉化示範區。促進中央企業與西部地區融合發展。把旅遊等服務業打造成區域支柱產業。

他還說，要因地制宜發展「新質生產力」，探索發展現代製造業和戰略性新興產業，布局建設未來產業，形成「地區發展新動能」。

習近平指出，要堅持「以大開放促進大開發」，提高西部地區對內對外開放水準。大力推進「西部陸海新通道」建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建「一帶一路」。完善沿邊地區各類產業園區、邊境經濟合作區、跨境經濟合作區布局，推動自貿試驗區高質量發展。

他說，西部地區要更加主動服務對接區域重大戰略，積極融入全國統一大市場建設，創新東、中、西部開放平台對接機制，深化與東、中部、東北地區務實合作。

習近平指出，要加快建設新型能源體系，做大做強一批國家重要能源基地；加強管網互聯互通，提升「西電東送」能力；加快形成一批國家級礦產資源開採和加工基地；提高水資源安全保障水準；並大力推進「成渝地區雙城經濟圈」建設，積極培育城市群，發展壯大一批省域副中心城市。

他說，要深入實施鄉村振興戰略，加大對國家鄉村振興重點幫扶縣支持力度，建立低收入人口和欠發達地區常態化幫扶機制，堅決防止發生規模性返貧。發展各具特色的縣域經濟，培育一批「農業強縣、工業大縣、旅遊名縣」，促進農民群眾就近就業增收，因地制宜推進城鎮化進程。

習近平提到，西部要健全黨組織領導的基層治理體系，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，實現掃黑除惡常態化，保持「基層穩定、群眾平安」。

他強調，要堅持鑄牢「中華民族共同體」意識，確實維護民族團結和邊疆穩定。民族地區要把鑄牢「中華民族共同體」意識貫徹到發展的全過程和各方面；全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持「我國宗教中國化」方向，持續治理非法宗教活動。

中共 習近平

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