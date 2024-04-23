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習近平召開「西部大開發」座談會 提治理非法宗教活動

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平赴重慶考察。新華社
大陸國家主席習近平赴重慶考察。新華社

中共總書記習近平22至23日到重慶考察，了解當地都市更新、民生、西部陸海新通道建設等情況，並於今日下午主持召開推動西部大開發座談會，要求形成大保護、大開放、高質量發展新格局，還提到促進各族群眾交往交流交融，全面貫徹黨（中共）的宗教工作基本方針，堅持「宗教中國化」方向，持續治理非法宗教活動。

據新華社，習近平23日下午，在重慶處持召開「新時代推動西部大開發座談會」並發表重要講話。

習近平說，西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰，要實際研究解決。

他強調，要堅持以發展特色優勢產業作為主攻方向，因地制宜發展新興產業，加速西部地區產業轉型升級；要堅持以高水準保護支撐高品質發展，築牢國家生態安全屏障，堅持以大開放促進大開發，提高西部地區對內對外開放水準；要堅持統籌發展與安全，提升能源資源等重點領域安全保障能力；要堅持推動新型都市化和鄉村全面振興有機結合，在發展中保障和改善民生；要堅持鑄牢中華民族共同體意識，實際維護民族團結和邊疆穩定。

習近平稱要大力推動西部陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建「一帶一路」，完善沿邊地區各類產業園區、邊境經濟合作區、跨國經濟合作區布局，推動自貿試驗區高品質發展等。

就鑄牢中華民族共同體意識，習近平提到，全面且準確貫徹黨（中共）的民族政策，加速建構互嵌式社會結構與社區環境，促進各族群眾交往交流交融。 全面貫徹黨（中共）的宗教工作基本方針，堅持「宗教中國化」方向，持續治理非法宗教活動。

據新華社，除習近平外，中共中央政治局常委還有三人出席座談，為大陸國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥；座談會上，大陸國家發改委主任鄭柵潔、重慶市委書記袁家軍、四川省委書記王曉暉、陝西省委書記趙一德、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞先後發言。

習近平此次於22到23日在重慶考察，公開行程方面，他到重慶國際物流樞紐園區、九龍坡區謝家灣街道民主村社區、重慶市數位化城市運作與治理中心，了解當地加速興建西部陸海新通道、實施都市更新和保障改善民生、提高城市治理現代化水準等情況。

中共 習近平 考察

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