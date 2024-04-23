港澳生留台意願增 陸委會鼓勵善用政府資源規劃職涯

陸委會與台港經濟文化合作策進會共同策劃之系列「港澳畢業生留台工作評點制講座」，第二場講座22日在台灣大學登場，吸引北部大學超過200位港澳及僑外生參加。陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟出席說明政府攬才相關政策，並指出近年港澳生留台意願增加，鼓勵在場同學善用政府資源，為職涯規劃做好準備。

據策進會新聞稿，陸委會與策進會規劃在今年與大專院校合作舉辦七場評點制講座，第二場活動22日在台大舉行。

魏淑娟表示，港澳及僑外生在台灣接受教育，熟悉台灣的語言、文化，同時具備海外成長的經驗，是台灣產業發展及企業海外布局所需延攬的人才，政府相關機關也積極推出許多友善政策。

她舉例指出，政府簡化評點制申請程序及調增許可數額，修法增列尋職期及在台修讀碩博士得折抵居留期間等，另外亦有經濟部「Contact Taiwan」及僑委會的「僑生i就業Career all Pass」等平台，提供多元求職媒合服務及完整的就業資訊。魏淑娟歡迎學生畢業留台發揮所長，並鼓勵同學善用政府資源，為職涯規劃做好準備。

此外，講座現場還有內政部移民署台北市服務站主任蘇慧雯、勞動部勞動力發展署科長王續蓉等人出席，向在場同學解說評點制及居留定居法規及常見問題。

王續蓉除說明評點制的項目、審認標準及計算方式，另針對同學關心的華語文能力證明、工作許可申請規定及如何爭取點評積分詳予解答，並介紹相關資訊可在「外國人在台工作服務網」查詢。

蘇慧雯則分別解說港澳學生及外籍生適用的法規，及畢業覓職與轉職覓職居留之規定與申請方式，並提醒同學務必留意簽證效期，依規定時限提前辦理延長居留。蘇慧雯並特別介紹居留延期申請作業已可線上申辦，且有諮詢專線協助解答問題，鼓勵同學多加利用。

魏淑娟補充說道，政府注意到近年港澳生留台意願增加，以及港澳居民移居來台所遇生活適應等問題，陸委會與策進會規劃多元活動，協同政府相關機關，針對各項需求提供實際幫助。未來將陸續推出「就業創業座談會」、「職涯啟航培訓營」、「生活講座」等活動，協助港澳人士緩解文化衝突，適應在台生活。