陸媒專訪林中斌 稱賴清德上台後不會在兩岸暴衝

準總統賴清德520就職倒數，前國防部副部長林中斌在近日接受陸媒專訪時說，賴清德「聽美國的」，也許在政治上會作一些「台獨」的操作，但不會在兩岸關係上爆衝得太厲害，因為「他不敢挑起戰爭」，不敢搞法理台獨。

林中斌曾在扁政府時期任國防部副部長、國安會諮委，也是李登輝政府時期的陸委會副主委。據廈門媒體《海峽導報》，林中斌近日接受專訪，就中美關係和台海局勢作出研判。

林中斌說，由於美國對中國大陸崛起的焦慮，為維持其世界第一的霸權地位，再加上年底美國選舉臨近，整體而言，美國目前對華政策的特點是「以強為主，以柔為輔 ，競爭與合作並進」。

他認為，在目前全球格局與變局中，美國必須與北京維持戰略溝通以及合作。

至於520後的台海局勢受到關注，林中斌表示，賴清德已經宣示延續走「蔡英文路線」，也許在政治上會作一些「台獨」的操作，但不會暴衝得太厲害，「他不敢挑起戰爭」，不敢搞法理台獨 。

他認為，因為背後有一個美國的限制因素，中國大陸給予的壓力，會透過美國傳導至民進黨與賴清德，就像陳水扁時代一樣。

因此，林中斌說，既然美國現在強調與中國大陸競爭與合作，強調與中國大陸保持溝通，而不想激烈對抗，更不要軍事衝突，也不支持「台獨」，「賴清德聽美國的，那他自然就不會挑起戰爭」。

林中斌還表示，賴清德給外界「台獨」的刻板印象，但他上台後，尤其在美國施壓下，可能會變得「務實」。林也提到，前「新潮流系」大佬洪奇昌對賴清德的影響不容忽視，他被稱為是賴的政治導師，未來賴清德的兩岸政策不排除採納洪奇昌的理性意見。

至於兩岸關係走向，林中斌說，他同意大陸方面會加速推進統一進程的觀點，認為大陸還是以和平統一為主基調，加速落實「操之在我」的政策措施，進一步促進兩岸交流與融合發展，會用更大的努力做台灣年輕人的工作。

但對於前總統馬英九日前訪陸，他也坦言，由於目前台灣不少民眾，尤其是年輕人對統一疑慮還很重，馬英九這種促進兩岸和平的動作對台灣政壇有多大影響，後續還要看民進黨、國民黨以及美國方面如何評估。