就職前兩岸關係緊張 賴清德今早親赴陸委會

目前離「520」已不到一個月時間，傳出準總統賴清德22日上午赴陸委會聽取簡報。陸委會官員向本報證實，「他（賴）的確有來」，至於目的為何，官員僅稱，賴此行並非「拜會」，但目前沒有相關訊息發布。

月初前總統馬英九赴陸訪問，上演「馬習二會」後，大陸對台「先軟後硬」，近日宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，和對屬於ECFA早收清單小項之一的台灣進口「聚碳酸酯」徵反傾銷稅，使得兩岸關係再次緊張。

在此之下，賴清德繼日前和副總統當選人蕭美琴赴外交部聽取業務簡報後，22日上午親赴陸委會，受到關注。據指出，賴此行並未久待，主要目的是了解兩岸情勢，聽取相關報告。

陸委會官員僅說，賴清德今天早上確實有到陸委會，但目前沒有相關訊息發布，也沒有評論。

準正副總統賴清德、蕭美琴將於下月20日就職，其兩岸新人事安排中，傳出海基會副董事長兼秘書長邱垂正可能接掌陸委會主委、行政院副院長鄭文燦則有望出任海基會董事長，這樣的安排被視為是在傳遞和平務實交流的訊號。不過，上述人事安排尚未獲證實。