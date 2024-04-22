西太海軍論壇青島登場 美司令出席

由中共海軍主辦的第十九屆西太平洋海軍論壇今起在山東青島登場，外界關注美方出席將領層級，而港媒指出美國將由太平洋艦隊司令柯勒率團參加，並將會見中方對口官員。中美兩軍高層互動受到關注。

美國防部長奧斯丁十六日甫透過視訊與大陸國防部長董軍通話，奧斯丁重申美國「一中」政策，強調台海和平穩定重要，是近十七個月來雙方防長層級首次交流。這次美中海軍高層在青島會面，是兩軍高層一周內二度交流。

今年為期四天的論壇在青島舉辦，主題為「命運與共的海洋」，共有廿九國派代表團共一八○名外國代表參加，其中廿國是由海軍主要負責官員參加。

香港南華早報引述外交消息人士指出，美國太平洋艦隊司令柯勒將率領美國代表團參加此次論壇年會，還將在年會期間會見中方對口官員。

有分析指柯勒出席西太海軍論壇，凸顯美中各層級軍官加強交流合作，以減少誤判必要性。

不過，目前中共軍方僅透露「海軍領導將與有關國家代表團舉行雙邊會見」。十年前共軍主辦論壇時，由時任中央軍委委員兼海軍司令員吳勝利擔任大會主席。現任共軍海軍司令員是胡中明，大陸防長董軍和中共中央軍委委員苗華同樣出身海軍，而北部戰區海軍司令員王大忠則曾赴日本出席上一屆論壇。

大陸國防部日前宣布，出席論壇的廿九國包含澳洲、柬埔寨、智利、法國、印度、印尼、日本、南韓、俄羅斯、美國、巴基斯坦、英國等國。

日本防衛省已發布海上自衛隊參謀長酒井良將出席論壇。而新加坡海峽時報指出，俄羅斯方面將由新任海軍司令亞歷山大．莫伊謝耶夫上將參加，論壇期間還將舉行雙邊會議，包括與中共海軍高層會面；南韓方面，韓聯社消息指該國海軍參謀總長梁龍模將率團出席。

在黑海、紅海、南海、台海、東海局勢不穩下，今年論壇備受矚目，預計將審議表決「論壇章程」、「海上意外相遇規則」、「災害響應指南」和「無人系統」等議題，廿三日舉行「高層研討會」。

南京大學國關教授朱鋒認為，中美海軍高官可能在論壇期間會談，可促進多層次和多領域坦誠對話，有助穩定雙邊關係。軍事評論員宋忠平說，無人系統對海上安全機制帶來新挑戰，凸顯海上安全潛在危險，重視這些新危機和危險源，將海上意外遭遇機制升級，是今年論壇的重點。