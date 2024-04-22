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西太海軍論壇青島登場 美司令出席

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯國家通訊社塔斯社今天指出，俄國新任命的海軍總司令莫伊席夫將參加中國舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會。圖為中國人民解放軍海軍發言人冷國偉在中國青島舉行的西太平洋海軍研討會前的記者會上敬禮。法新社
俄羅斯國家通訊社塔斯社今天指出，俄國新任命的海軍總司令莫伊席夫將參加中國舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會。圖為中國人民解放軍海軍發言人冷國偉在中國青島舉行的西太平洋海軍研討會前的記者會上敬禮。法新社

中共海軍主辦的第十九屆西太平洋海軍論壇今起在山東青島登場，外界關注美方出席將領層級，而港媒指出美國將由太平洋艦隊司令柯勒率團參加，並將會見中方對口官員。中美兩軍高層互動受到關注。

美國防部長奧斯丁十六日甫透過視訊與大陸國防部長董軍通話，奧斯丁重申美國「一中」政策，強調台海和平穩定重要，是近十七個月來雙方防長層級首次交流。這次美中海軍高層在青島會面，是兩軍高層一周內二度交流。

今年為期四天的論壇在青島舉辦，主題為「命運與共的海洋」，共有廿九國派代表團共一八○名外國代表參加，其中廿國是由海軍主要負責官員參加。

香港南華早報引述外交消息人士指出，美國太平洋艦隊司令柯勒將率領美國代表團參加此次論壇年會，還將在年會期間會見中方對口官員。

有分析指柯勒出席西太海軍論壇，凸顯美中各層級軍官加強交流合作，以減少誤判必要性。

不過，目前中共軍方僅透露「海軍領導將與有關國家代表團舉行雙邊會見」。十年前共軍主辦論壇時，由時任中央軍委委員兼海軍司令員吳勝利擔任大會主席。現任共軍海軍司令員是胡中明，大陸防長董軍和中共中央軍委委員苗華同樣出身海軍，而北部戰區海軍司令員王大忠則曾赴日本出席上一屆論壇。

大陸國防部日前宣布，出席論壇的廿九國包含澳洲、柬埔寨、智利、法國、印度、印尼、日本、南韓、俄羅斯、美國、巴基斯坦、英國等國。

日本防衛省已發布海上自衛隊參謀長酒井良將出席論壇。而新加坡海峽時報指出，俄羅斯方面將由新任海軍司令亞歷山大．莫伊謝耶夫上將參加，論壇期間還將舉行雙邊會議，包括與中共海軍高層會面；南韓方面，韓聯社消息指該國海軍參謀總長梁龍模將率團出席。

在黑海、紅海、南海、台海、東海局勢不穩下，今年論壇備受矚目，預計將審議表決「論壇章程」、「海上意外相遇規則」、「災害響應指南」和「無人系統」等議題，廿三日舉行「高層研討會」。

南京大學國關教授朱鋒認為，中美海軍高官可能在論壇期間會談，可促進多層次和多領域坦誠對話，有助穩定雙邊關係。軍事評論員宋忠平說，無人系統對海上安全機制帶來新挑戰，凸顯海上安全潛在危險，重視這些新危機和危險源，將海上意外遭遇機制升級，是今年論壇的重點。

中共 海軍 美國

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