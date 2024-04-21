布林肯將再啟程訪陸 美國務院官員嘆：中美關係料仍難實現突破改善

美國國務卿布林肯將於24日啟程訪問大陸之際，美國國務院官員表示，中美緊張關係料仍難以實現突破改善，並且包含芬太尼在內的禁毒合作同樣也會受到中美雙邊關係中的新危機而被制約。另，針對台海問題，美國在台協會主席羅森伯格則表示，中美要維持開發溝通管道以避免競爭變為衝突，其中台灣議題尤其敏感，中美須直接溝通。

據美國之音報導，在布林肯即將前往大陸進行第二次訪問前，美國警告中國不要向俄羅斯的軍工企業供應關鍵零件。對此，美國國務院一位高級官員在當地時間19日稱，美國在必要時將對「嚴重危害烏克蘭和歐洲安全」的大陸公司「準備採取行動」。美國在議程中的任何問題上都要「對取得突破的前景很現實且保持頭腦清醒」。

而據美國國務院說法，顯示其他緊迫議題包括禁毒、提升兩軍交往、建立有關人工智慧風險與安全的對話，以及探討加強兩國人文交流的方法。

對此，有分析人士認為，中美官員預計會談不會取得任何重大進展。美國有可能制裁促成這些材料交易的大陸銀行。華府已經對向俄羅斯提供上述材料的大陸個人和公司實施制裁，目前正爭取其歐洲盟友採取同樣的措施。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）則表示，與美國形成對比的，是歐盟還沒有真正對大陸個人或公司實施同樣程度的制裁。他認為，「美國正在與其他七國集團國家合作，爭取歐洲國家更多支持，採取同樣的行動。」

至於台海問題，布林肯此趟訪陸行是在準總統賴清德5月20日就職典禮前幾星期所進行。報導認為，布林肯將在訪陸期間強調美國對維護台灣海峽和平與穩定的長期利益。有美國國務院高階官員稱，「在5月20日就職典禮前這段重要而敏感的時間，所有國家都應對和平與穩定做貢獻，避免採取可能升高緊張局勢的挑釁性行動並表現克制」。

羅森伯格近日則表示，維繫華府與北京開放的溝通管道是拜登政府管理與中國整體競爭做法的要素，這是為確保雙方的競爭不會演變為衝突。「當然在特別敏感或我們有重大分歧的領域上更是重要，而台灣自然是北京在幾乎每一次高級別互動時都會提出的議題」。

她強調，要能夠真正傳遞直接的訊息非常重要，而台灣議題尤其敏感，「北京幾乎每一次高層互動時都會提出台灣議題」，對此雙方需要直接溝通。