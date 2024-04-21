人權議題惹議 中國駐美大使謝鋒哈佛演講突遇抗議

據「自由西藏學生組織」在社群平台X公布的影片，中國駐美大使謝鋒當地時間20日出席哈佛大學活動時突遇抗議，抗議人士為西藏、新疆、香港人權發聲，並提到台灣。謝鋒的講話因此被打斷。

「自由西藏學生組織」（Students for a Free Tibet）當天在社群平台X公布的影片顯示，謝鋒當時正在參加哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）舉辦的「中國論壇」。

據網上流傳的影片及法國國際廣播電台（RFI）的報導，兩名女子和一名男子在謝鋒於講台發言時先後起身抗議，高喊關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題的口號。

三人隨後依次被帶離。其中一名女子被帶走時高呼「犯有滅絕種族罪」、「你手上沾有鮮血」；另一名抗議女子被帶離時還提及台灣；男子則質問謝鋒，「中國政府直接違反了世界上所有的人權法，你怎麼能在這裡？」。

據該活動網頁，「中國論壇」（China Conference）藉由哈佛大學甘迺迪學院的獨特地位，匯聚了來自學術、政府、商界和非營利部門的思想領袖，目標是促進跨學科對話、跨部門合作和思想交流。今年預計討論的重要議題包括美中關係、全球宏觀經濟、人工智慧、半導體產業、地緣政治、氣候變遷以及中國與其他開發中國家的關係。

據表示，這場活動特邀發言人除了謝鋒，還包括甘迺迪學院前院長艾利森（Graham Allison）等人士。

中國駐美大使謝鋒出席哈佛大學活動時突遇抗議，兩名女子和一名男子在謝鋒於講台發言時先後起身抗議，高喊關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題的口號。 圖／翻攝自「自由西藏學生組織」社群平台X

中國駐美大使謝鋒出席哈佛大學活動時突遇抗議，兩名女子和一名男子在謝鋒於講台發言時先後起身抗議，高喊關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題的口號。 圖／翻攝自「自由西藏學生組織」社群平台X

BREAKING: TIBETAN AND TAIWANESE HARVARD STUDENTS DISRUPT CHINESE AMBASSADOR TO THE U.S. XIE FENG'S ADDRESS AT HARVARD



They called out his complicity in advocating for the genocide of Tibet and East Turkestan, destroying HK’s freedoms, and a military invasion of Taiwan. pic.twitter.com/KrgHboOhol — Students for a Free Tibet (@SFTHQ) 2024年4月20日