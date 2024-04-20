《科學》期刊最新研究：大陸多座城市土地下沉中

據《紐約時報》報導，研究期刊《科學》一項最新研究指出，中國大陸有16%的大城市每年海拔高度下降超過1公分，近一半城市每年海拔高度下降超過0.3公分。地表下沉加上海平面上升，中國四分之一的沿海城市土地百年後可能位於海平面以下。

這項研究用衛星雷達測量中國大陸82個主要城市的地表，從2015年至2022年間的升降幅度。研究人員將這些測量結果與城市建築物重量和地下水位變化等因素進行比較。

研究發現，建築物和基礎設施的龐大重量導致城市下沉，抽地下水、石油鑽探和煤礦開採也是部分原因，上述活動都會在地底下留出空間，造成土壤和岩石壓縮或崩塌。

研究指出，北京和天津是中國大陸下沉速度最快的城市之一。根據上海《澎湃新聞》報導，天津幾條道路在2023年突然裂開、嚴重隆起，政府為保障民眾安全，連夜疏散3000多名高樓層公寓居民。有網友指出，問題是出在大樓樓層過高，對土地帶來壓力而下陷，而政府至今未針對該起事件提出調查報告。

文章指出，由於城市中土地下沈的幅度不一，如果相鄰的地區已不同速度下沈，土地上的任何建築物都存在受損風險，維吉尼亞理工大學地球物理學家希爾扎伊（Manoochehr Shirzaei）告訴《紐約時報》記者，「地面沉降是一個被忽視的問題，幾乎在任何地方都存在。」他也用類似的方法研究了美國沿海城市的沉降。

文章總結，減少破壞的關鍵是限制地下水開採。上海自2013就已經採取這種作法，下沉速度比中國其他城市要緩慢。此外日本東京和大阪多年來的地下水管理，也已證明能成功穩定土地沉降。