美國在菲部署戰斧飛彈 陸軍事專家批：威脅台灣與廣東

中共海軍承辦的西太平洋海軍論壇，與號稱史上規模最大的美菲「肩並肩」軍演，都將在22日開幕，美國陸軍在軍演前宣布把可發射戰斧飛彈的「提豐」系統部署在菲律賓，這是美國2019年撕毀「中導條約」後首次在境外部署陸基彈道飛彈，而大陸軍事專家批評，這威脅台灣與廣東地區。

美國陸軍已於4月初宣布，「提豐（Typhon）」武器系統將部署到菲律賓，這是一種機動型的飛彈發射機，可發射標準6型飛彈、還有戰斧巡弋飛彈，同時第一多域特遣部隊（1st Multi-Domain Task Force）也將部署到菲國。

對於美菲軍事合作的不斷升溫，大陸軍事專家曹衛東20日在青島向媒體指出，大陸與菲律賓都是南海周邊的國家，存在著島嶼主權和海上劃界爭端的問題，但是有「南海各方行為準則」，還有「南海行為宣言」，通過談判的方式來解決問題，「但是美國現在是一個域外的國家，你和菲律賓如果搞這種演習或者是軍事上的合作，如果不針對第三方是沒有什麼問題的，但是現在把這個軍事演習針對第三方、挑撥我們和菲律賓之間的矛盾關係，這是我們要堅決反對的」。

他表示，美國本身就是一個域外的國家，本來在菲律賓有5個基地，現在又增加了4個，其中3個都放在呂宋島，靠近台灣，現在又部署了提豐系統。

曹衛東強調，提豐系統就是戰斧巡弋飛彈加上標準6型的防空飛彈，「對我們台灣島的打擊距離，你的射程是1,800公里，現在距離台灣島只有400公里，台灣島整個在戰斧巡弋飛彈的覆蓋之下，它不但對台灣島構成了威脅，還對我們的廣東省一些沿海都構成了威脅，因為它離廣東省就660公里，離我們東南沿海的城市或者地區也很近」。

他批評，把這種軍事基地部署在菲律賓，又針對的是第三方，「無論是對台灣島還是對我們中國大陸，那都是一種安全上的威脅，所以我們必須得堅決反對，因為你不利於穩定這個地區的和平穩定，而是威脅到其他的國家的和地區的安全」。

他也表示反對美國和菲律賓的演習「本來應該是防禦菲律賓的，但現在把區域向領海以外推，再把這種射程遠的武器裝備對準其他的國家」。他強調這是美國在與俄羅斯撕毀「中導條約」以後，第一次在境外部署陸基中程彈道飛彈（射程在500公里以上，5500公里以下）。過去這種都是由海上的戰艦發射的，所以它不違反「中導條約」，「現在你把它拿到陸上發射，你又部署在我們的家門口，本來是想在韓國部署的，你現在部署針對中國大陸的意圖是非常明顯的，我們當然要堅決反對了」。

曹衛東表示，「我們在這個事上，不惹事也不怕事，你要部署戰斧巡航導彈（戰斧巡弋飛彈）對準我，我也有相應的這些武器裝備和警戒的裝備，我可以預警、可以還擊」。