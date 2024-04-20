CR929又復活了？ 拉夫羅夫：俄中正在研製新型現代化飛機

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在接受俄羅斯衛星通訊社與廣播電台、「共青團真理」廣播電台和「莫斯科在廣播」廣播電台的聯合採訪時表示，中國已是強國，但中國在提出自己的項目時並不強加自己的規則。他並表示，俄羅斯和中國正在研究製造新型現代化飛機。

眾所周知，中俄原在共同研發CR929寬體客機，但去年俄羅斯聯合飛機公司（UAC）在「軍隊-2023」國際軍事技術論壇上宣布，他們正式退出中俄合作的CR929遠程大飛機計畫。俄羅斯將不再作為地位平等的聯合設計和聯合投資方，而是作為一個供應商，繼續參與中國商飛的929飛機計畫。

其後，在2023浦江創新論壇主論壇全體大會上，中國商飛董事長賀東風介紹著中國大飛機的發展時表示，該公司已初步形成了ARJ21、C919、C929等產品線。 C929正處於初步設計階段，航程將達到12,000公里，涵蓋的座級約250-350座。賀東風的說法間接證實，CR929已經變成了C929。

不過，拉夫羅夫昨受訪的說法，似又顯示俄方並未退出此一計畫，或計畫死而復生，俄在退出後又重新加入。這讓中俄是否合作研製寬體客機，更加撲朔迷離。

拉夫羅夫說，「高科技占我們投資合作的很大一部分，這包括原子能和製造新型現代化飛機以及許多其它內容。」

報導稱，2014年，在俄羅斯總統普丁訪華期間俄中雙方簽署CR929計畫合作備忘錄。 2020年7月，俄伊爾庫特集團總裁哈基莫夫表示，俄中CR929客機的交付工作可能在2028-2029年啟動。

它稱，採用三艙佈局的CR929-600基本型可搭載280名乘客，航程12000公里。 CR929-700機身加長型能夠搭載320名乘客，航程10000公里。 CR929-500短機身型可容納250名乘客，航程14000公里。

報導稱，俄外長說，俄中貿易額像2023年創下新高一樣，將持續成長。他還補充表示，他認為大量中國商品進入俄羅斯沒有不好，其中包括汽車。拉夫羅夫說，「中國汽車有競爭力，這應有助於我們汽車工業的提升，如果存在競爭者的話。他表示，現在顯而易見，俄羅斯車企，包括Avtovas、GAZ、和「莫斯科人」工廠，「都在努力與中國汽車水平相符」。

他說，「去年，我們實現了2,400億美元的創紀錄增長，當然還將增長。拉夫羅夫補充道，中俄關係中的決策方案是在利益平衡基礎上做出的。

拉夫羅夫說，「中國已是強國，但中國在提出自己的計畫時並不強加。他指出：「我們可以提出某個或在中亞、或在非洲等地方的鐵路建設經濟項目時，決策總是在利益平衡基礎上做出。」俄外長表示，美國有別於中國，總是插手，並帶去「自己的願望」，例如在亞太地區和印度洋。