共軍「信息支援部隊」成立 習近平：全新戰略性兵種

共軍新兵種「信息支援部隊」19日在北京成立，這支部隊由戰略支援部隊改組，中共軍委主席習近平強調，信息支援部隊「是全新打造的戰略性兵種，是統籌網路資訊體系建設運用的關鍵支撐，在推動我軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大」。

據央視新聞，共軍信息支援部隊成立大會19日在北京八一大樓隆重舉行。中共中央總書記、中央軍委主席習近平將軍旗授予信息支援部隊司令員畢毅、政治委員李偉。

習近平強調，調整組建信息支援部隊，「是黨中央和中央軍委從強軍事業全域出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措，對加快國防和軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務具有重大而深遠的意義」。

他指出，信息支援部隊是「全新打造的戰略性兵種，是統籌網路資訊體系建設運用的關鍵支撐，在推動我軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大」。他表示要有力支撐作戰，「堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭」。

習近平還要求加快創新發展，「堅持作戰需求根本牽引，加強體系統籌，推進共建共用，強化科技創新，建設符合現代戰爭要求、具有我軍特色的網路信息體系，高質量推動體系作戰能力加速提升」。

據報導，成立大會上，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽發的中央軍委關於組建信息支援部隊的命令、信息支援部隊領導班子成員任職命令和黨委常委會組成通知，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東主持大會。中央軍委委員劉振立、苗華、張升民出席大會。

根據中共中央軍委決定，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網路空間部隊領導管理關係。

根據上述報導，2015年成立的戰略支援部隊取消番號，改組為信息支援部隊，司令員已更換為畢毅，原戰略支援部隊司令員巨乾生並未轉任，而李偉仍然擔任這支部隊的政治委員。