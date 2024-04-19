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布林肯23日訪陸 表態台灣議題

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。路透
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。路透

美國國務卿布林肯即將出訪大陸，大陸外交部發言人昨天表示歡迎布林肯到訪，並未透露到訪的日期等更多消息。

目前距準總統賴清德就職還剩一個月，四月二日的拜習通話以及十六日的雙方防長視訊通話，都提到台灣議題，預料布林肯的訪問雙方也將再度就台灣議題表態。

大陸外交部發言人林劍十八日下午在記者會上，就外國記者詢問布林肯到訪的具體日期以及大陸的期待，僅指出「歡迎布林肯國務卿近日訪華」，還提到目前沒有更多信息可提供。

據美國政治新聞Politico援引駐華盛頓的外交官與三位美國官員消息指出，布林肯將於廿三日啟程訪問大陸四天，美國國務院已將這次訪問標記為「重大訪問」，預期將討論商業和教育關係等問題，也會涉及大陸與俄羅斯的結盟及在南海針對菲律賓的行動等，但官方未宣布具體日期。

布林肯上次訪問大陸是在去年六月，原定去年二月的訪問因「氣球事件」推遲。去年六月十四日晚間大陸外交部才在官網宣布「經中美雙方商定」布林肯將於十八日訪陸兩天，那也是二○一八年後首位訪陸的美國國務卿。

即將到訪大陸的布林肯，將是繼美國財長葉倫後，今年第二位登陸的美國高官。近期已有不少美國外交官訪問北京，包含美國國務院亞太事務助卿康達、白宮國安會中國與台灣事務高級主任貝莎蘭、美國國務院領事局助卿幫辦克爾溫等人，康達與貝莎蘭還罕見和大陸國台辦副主任仇開明會見。

外交部 布林肯 美國

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