港府盼與台繼續正常交流

港府駐台北機構停運近三年，香港立法會議員關注會否「重新溝通」，港府官員回應稱當然希望日後「可以繼續正常交流」。

香港政府駐台北機構全名香港經濟貿易文化辦事處，二○一二年五月在台北掛牌，作為港府政制及內地事務局轄下機構，常駐台灣，專責台港兩地相關的經濟、貿易及文化等事務。但二○二一年五月十八日，香港政府宣布即起暫停這一機構的運作。

昨天在香港立法會財委會會議上，有議員關注此事。人大、政協及全國性團體代表界立法會議員陳勇提問，稱習近平都見了馬英九，香港會否有相應的準備，將來可以重新溝通。港府政制及內地事務局局長曾國衞回應稱：「我們會密切注意，看看兩岸最新情況。如果情況許可，當然希望日後可以繼續進行正常交流工作。目前如果港人在台灣出現特殊情況或緊急情況，我們仍然有不同的渠道方式，提供適當的協助。」

與港府經貿文辦事處對應的，是台灣陸委會旗下駐港機構台北經濟文化辦事處。二○二一年七月前辦事處人員的工作簽證全部到期未能續簽，全部人員撤回，辦事處由香港僱員以代理機制運營。