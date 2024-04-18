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兩岸民間互動持續增加 海基會：樂見進行健康有序的交流

中央社／ 台北18日電
蔡孟君強調，中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在去年初全面解封，兩岸交流逐步恢復。記者陳政錄／攝影
蔡孟君強調，中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在去年初全面解封，兩岸交流逐步恢復。記者陳政錄／攝影

外傳行政院副院長鄭文燦內定接任海基會董事長。海基會今天對外表示，對於人事議題沒有評論。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，副秘書長兼發言人蔡孟君在會中作上述表示。

對於外傳鄭文燦將接任海基會董事長一職等人事異動相關議題，蔡孟君於會上多次強調，「我們沒有評論」。

蔡孟君提到，海基會接受政府委託，處理兩岸人民往來相關事務，執行政府相關政策，海基會為財團法人性質，董事長產出流程規定會依章程處理。海基會原則每季召開1次董監事會議，下次董監事會議將於6月召開。

關於兩岸交流現況，蔡孟君強調，中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在去年初全面解封，兩岸交流逐步恢復，海基會去年業務量創近7年新高，服務案件量達36萬5538件，較2022年成長55.3%，顯示兩岸民間互動持續增加。

蔡孟君指出，希望每一個服務案件都是善意累積，透過這些善意正向循環，讓兩岸增進了解與互信、降低敵意、減少誤判；每個服務案件，對於民間交流都有助於累積善意和正向了解，「我們樂見兩岸之間進行各項健康有序的交流」。

對於未來海基會在兩岸關係推動上所扮演的角色，蔡孟君表示，持續關注各界對於海基會角色的種種期待。

海基會 鄭文燦

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