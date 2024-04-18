美媒：傳布林肯下周啟程訪問大陸4日

美國亞太助理國務卿康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭近日剛結束中國大陸的訪問行程，被外界解讀此行是為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪鋪路。美媒17日報導指出，有消息人士表示，布林肯將於4月23日啟程前往大陸訪問4天。

據美國政治新聞網站「Politico」報導，有3名匿名美國官員和1名駐華盛頓外交官透露稱，布林肯將於本月23日啟程訪問大陸四天，同時，期間將與中國高級官員進行會晤。據了解，此行將會是布林肯上任以來第2次到訪大陸，此前的第1次是在去年6月。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）近日表示，布林肯將在數周內訪華，屆時會提出對中方在俄烏戰事中向俄羅斯提供援助的擔憂。對此，中方亦回覆強調，中國不是烏克蘭危機的當事方，中國與俄羅斯的正常貿易，不應該被干擾或限制。

事實上，在本月初起有包括美國財政部長葉倫、美國亞太助理國務助卿康達在內等多名美方官員接連訪問大陸。其中康達此行還被外界認為是為美國務卿布林肯訪問大陸的預做安排。而此前在四月二日拜習通話中，陸方已表示歡迎布林肯到訪。

大陸外交部16日晚指出，大陸外交部副部長馬朝旭會見康達、貝莎蘭和美國駐北京大使伯恩斯，大陸外交部美大司長楊濤還與美方舉行會談。雙方按照兩國元首舊金山會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了坦誠、深入、建設性的溝通，就中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區熱點問題交換意見，一致同意繼續落實好「舊金山願景」，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係。

大陸就美方近期針對大陸推進「印太戰略」，在其周邊採取一系列涉陸錯誤言行，特別是拼湊「美日菲」小圈子和攪亂南海形勢，表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太和平穩定。此外還闡明在台灣、經貿科技、人文交流等問題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中企無理制裁，停止經貿科技打壓。

據悉，去年在布林肯訪問大陸前，康達和貝莎蘭也曾訪問大陸並會見馬朝旭、與楊濤舉行會談。隨後布林肯於去年6月中訪問大陸，重啟因為「氣球事件」而推遲的行程，美中關係自此出現緩和跡象。