台灣缺席「我們的海洋」大會 陸使館：因民進黨拒不接受一中原則

「我們的海洋」（Our Ocean Conference, OOC）近日於希臘舉行。由於此次台灣缺席會議，帛琉代表團於大會期間在場邊表示，台灣應有發聲的機會。中國駐希臘大使館對此回應，民進黨拒不接受一中原則，圖謀打著海洋事務旗號搞台獨分裂活動，當然不能參加這次會議。而有關國家涉台錯誤言論名為「代言」，實則利用台灣問題搞政治操弄，徒增聒噪之聲而已。

據中國駐希臘大使館網站消息，發言人發出「答記者問」新聞稿表示，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。「台灣地區從來就不是一個主權國家，台灣地區參與國際組織及國際活動，必須依照一個中國原則處理。」

發言人提到，中國政府派團出席本次「我們的海洋會議」。台灣民進黨當局拒絕不接受一個中國原則，圖謀打著海洋事務旗號搞「台獨」分裂活動，當然不能參加這次會議。「有關國家發表涉台錯誤言論，名為『代言』，實則利用台灣問題搞政治操弄，與會各方未予置理，徒增聒噪之聲而已。」

發言人再指，中國中央政府關心台灣民眾福祉。在發展海洋經濟、進行海洋環境保護方面，中國大陸與台灣地區合作交流的管道是暢通的。台灣地區取得海事相關資訊、對外進行相關的民間經濟文化交流的管道也是開放的。

據了解，「我們的海洋」大會是由美國氣候特使凱瑞親自發起召開的。第一、二次大會先後於2014年和2015年在美國和智利召開。而本屆大會是由希臘政府主辦。