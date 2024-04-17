促俄方出席和平峰會？ 陸外交部：與各方保持溝通

瑞士宣布將於6月中旬舉辦烏克蘭問題高級別和平峰會，大陸領導人也在會議邀請之列。對於北京方面是否會敦促俄羅斯出席這場會議，大陸外交部發言人林劍17日表示，有關會議還在籌備中，仍有不少工作要做，中方願繼續同有關各方保持溝通。

林劍在周三例行記者會上指出，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願就此同有關各方保持密切溝通。

俄羅斯駐瑞士大使館新聞秘書霍赫羅夫曾表示，瑞士沒有向俄羅斯發出邀請，就算俄羅斯收到邀請也不會參加。

塔斯社報導，俄羅斯對舉行烏克蘭和平會議提出譴責。俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃表示，美國民主黨人是這一切的幕後，他們希望透過會議的照片和視訊表明「烏克蘭計畫仍在進行之中」。

法新社指出，瑞士外交部長卡西斯表示，雖然俄羅斯不參加此次峰會，但沒有俄羅斯參與，和平進程將無法實現。

卡西斯1月在紐約會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫時曾試圖說服俄羅斯與會，但俄方認為瑞士因執行歐盟制裁俄羅斯舉措而失去其中立立場。