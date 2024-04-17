美亞太助卿康達會晤國台辦官員 學者：不太尋常

美國務院亞太事務助卿康達等人在北京會晤中國外交部副部長馬朝旭、國台辦副主任仇開明。學者認為，美國外交官員會晤中共涉台官員，這不太尋常，顯示台海議題訊息交流獲關切。

中國外交部對外聲明表示，康達（DanielKritenbrink）、白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）15日於北京會晤馬朝旭。國台辦16日聲明指出，康達、柏蘭等人也會晤了仇開明，「闡明了中方關於台灣問題的原則立場」。

成功大學政治學系教授王宏仁今天對中央社剖析，美國外交事務官員會晤中共涉台官員，這不太尋常，其中還有白宮國安會人員隨團，顯見這趟到訪不僅是為了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國鋪路，台海議題也是討論項目。

王宏仁認為，美國外交系統官員會晤中共涉台官員，這不太尋常，可以視作中美雙方包括台海議題在內等各個議題溝通順暢的表現，也有穩定台海作用；不過國台辦系統在中國政府體系算偏於事務性的單位，沒有左右台海議題影響力。

國家政策研究基金會副研究員李正修對中央社表示，過去時任國台辦主任張志軍也曾赴美訪問，美國沒有專門部門應對兩岸關係，由美國務院等官員接待實為合理；美國外交系統官員在北京會晤國台辦官員，這確實較為罕見。

李正修認為，這顯示美中雙方對於台海議題有高度關切感，北京多次強調「台灣紅線」，拉出涉台單位對話美國；美國則是期盼台海維持現狀、不被破壞，相信彼此在這場會晤中充分交換了意見，也有找到共識，外交場合的會晤，檯面下談及的、接觸的，往往比對外宣布的多更多。

中國外交部會後聲明表示，美中雙方依兩國元首舊金山會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

聲明提到，雙方就中東、烏克蘭、朝鮮半島核等國際和地區熱點問題交換了意見；闡明了在台灣、經貿科技、人文交流等問題上的立場，「要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中國企業無理制裁，停止對華經貿科技打壓」。

美國務院會後新聞稿表示，康達、柏蘭向仇開明強調維持台海和平穩定的重要性，美國基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的一中政策沒有改變。